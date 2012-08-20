أثار انتشار قميص يحمل عبارة "نادي كابول للقفز المظلي" على المنصات الإلكترونية لبيع الملابس في الولايات المتحدة وأوروبا، استهجان وغضب الكثيرين؛ وذلك لسخريته من مشهد سقوط مواطنين أفغان من طائرة عسكرية مغادرة لمطار كابول قبل أيام قليلة. واعتبر النشطاء أن القميص الجديد يسخر من مأساة إنسانية تعرض لها عدد من الأفغان الذين كانوا يحاولون الفرار من البلاد بعد سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة "طالبان"، تخوفًا من مستقبل غير معلوم في البلد المضطرب. ويظهر على القميص الذي يتضمن عبارة "نادي كابول للقفز المظلي"، صورة لطائرة يسقط منها شخصان في محاكاة لمشهد سقوط أفغان من طائرة عسكرية أمريكية، حاولوا التشبث بها للفرار خارج البلاد. وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على الحكم، الأحد الماضي، وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة. وأفادت وكالة "أريانا" الأفغانية للأنباء بأن أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة التشبث بالطائرة، كان لاعب كرة قدم أفغاني، يُدعى زكي أنواري، وقد اكتشف رُفات اللاعب الشاب (19 عامًا) في بئر عجلة الطائرة عند وصولها إلى قطر بعد إقلاعها من كابول. وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فقد أبدى النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استهجانهم وامتعاضهم للافتة غير الإنسانية، وكتب أحدهم: "بينما يفر الأفغان ويتشبثون بالطائرات بدافع اليأس، قرر شخص ما الاستفادة من ألمهم وبؤسهم بهذا القميص المثير للاشمئزاز". وعبّر معلق آخر عن استيائه قائلاً: "هذا مثير للاشمئزاز تمامًا"، بينما أعرب ثالث عن أسفه، بقوله: "هذا ما أصبحنا عليه على ما يبدو"، في إشارة إلى التدني الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه بعضهم.

"نادي كابول للقفز المظلي" يثير الاستهجان والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟ ياسر نجدي سبق 2021-08-19 أثار انتشار قميص يحمل عبارة "نادي كابول للقفز المظلي" على المنصات الإلكترونية لبيع الملابس في الولايات المتحدة وأوروبا، استهجان وغضب الكثيرين؛ وذلك لسخريته من مشهد سقوط مواطنين أفغان من طائرة عسكرية مغادرة لمطار كابول قبل أيام قليلة.



واعتبر النشطاء أن القميص الجديد يسخر من مأساة إنسانية تعرض لها عدد من الأفغان الذين كانوا يحاولون الفرار من البلاد بعد سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة "طالبان"، تخوفًا من مستقبل غير معلوم في البلد المضطرب.



ويظهر على القميص الذي يتضمن عبارة "نادي كابول للقفز المظلي"، صورة لطائرة يسقط منها شخصان في محاكاة لمشهد سقوط أفغان من طائرة عسكرية أمريكية، حاولوا التشبث بها للفرار خارج البلاد.



وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على الحكم، الأحد الماضي، وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.



وأفادت وكالة "أريانا" الأفغانية للأنباء بأن أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة التشبث بالطائرة، كان لاعب كرة قدم أفغاني، يُدعى زكي أنواري، وقد اكتشف رُفات اللاعب الشاب (19 عامًا) في بئر عجلة الطائرة عند وصولها إلى قطر بعد إقلاعها من كابول.



وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فقد أبدى النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استهجانهم وامتعاضهم للافتة غير الإنسانية، وكتب أحدهم: "بينما يفر الأفغان ويتشبثون بالطائرات بدافع اليأس، قرر شخص ما الاستفادة من ألمهم وبؤسهم بهذا القميص المثير للاشمئزاز".



وعبّر معلق آخر عن استيائه قائلاً: "هذا مثير للاشمئزاز تمامًا"، بينما أعرب ثالث عن أسفه، بقوله: "هذا ما أصبحنا عليه على ما يبدو"، في إشارة إلى التدني الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه بعضهم.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 11:19 PM

"نادي كابول للقفز المظلي" يثير الاستهجان والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟ سخرية غير مبررة من مآسي الآخرين





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أثار انتشار قميص يحمل عبارة "نادي كابول للقفز المظلي" على المنصات الإلكترونية لبيع الملابس في الولايات المتحدة وأوروبا، استهجان وغضب الكثيرين؛ وذلك لسخريته من مشهد سقوط مواطنين أفغان من طائرة عسكرية مغادرة لمطار كابول قبل أيام قليلة.



واعتبر النشطاء أن القميص الجديد يسخر من مأساة إنسانية تعرض لها عدد من الأفغان الذين كانوا يحاولون الفرار من البلاد بعد سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة "طالبان"، تخوفًا من مستقبل غير معلوم في البلد المضطرب.



ويظهر على القميص الذي يتضمن عبارة "نادي كابول للقفز المظلي"، صورة لطائرة يسقط منها شخصان في محاكاة لمشهد سقوط أفغان من طائرة عسكرية أمريكية، حاولوا التشبث بها للفرار خارج البلاد.



وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على الحكم، الأحد الماضي، وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.



وأفادت وكالة "أريانا" الأفغانية للأنباء بأن أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة التشبث بالطائرة، كان لاعب كرة قدم أفغاني، يُدعى زكي أنواري، وقد اكتشف رُفات اللاعب الشاب (19 عامًا) في بئر عجلة الطائرة عند وصولها إلى قطر بعد إقلاعها من كابول.



وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فقد أبدى النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استهجانهم وامتعاضهم للافتة غير الإنسانية، وكتب أحدهم: "بينما يفر الأفغان ويتشبثون بالطائرات بدافع اليأس، قرر شخص ما الاستفادة من ألمهم وبؤسهم بهذا القميص المثير للاشمئزاز".



وعبّر معلق آخر عن استيائه قائلاً: "هذا مثير للاشمئزاز تمامًا"، بينما أعرب ثالث عن أسفه، بقوله: "هذا ما أصبحنا عليه على ما يبدو"، في إشارة إلى التدني الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه بعضهم.