النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" ينهي حياة 5 فلسطينيين فوق الستين عامًا

تسجيل 596 إصابة جديدة

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عامًا)، ومواطنة (75 عامًا)، ومواطن (70 عامًا) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عامًا) من محافظة رام الله وألبيرة، ومواطنة (76 عامًا) من العيزرية بمحافظة القدس.

وبيّنت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 224 حالة، تلاها قطاع غزة بإجمالي 98 إصابة، فيما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي، بلغ 31.716 إصابة؛ تعافى منها 21.660، فيما بلغت حالات الوفاة 188.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" ينهي حياة 5 فلسطينيين فوق الستين عامًا
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عامًا)، ومواطنة (75 عامًا)، ومواطن (70 عامًا) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عامًا) من محافظة رام الله وألبيرة، ومواطنة (76 عامًا) من العيزرية بمحافظة القدس.

وبيّنت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 224 حالة، تلاها قطاع غزة بإجمالي 98 إصابة، فيما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي، بلغ 31.716 إصابة؛ تعافى منها 21.660، فيما بلغت حالات الوفاة 188.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
06:33 PM

"كورونا" ينهي حياة 5 فلسطينيين فوق الستين عامًا

تسجيل 596 إصابة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
125

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت في بيان صحفي نقلته "رويترز" إلى أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عامًا)، ومواطنة (75 عامًا)، ومواطن (70 عامًا) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عامًا) من محافظة رام الله وألبيرة، ومواطنة (76 عامًا) من العيزرية بمحافظة القدس.

وبيّنت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 224 حالة، تلاها قطاع غزة بإجمالي 98 إصابة، فيما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي، بلغ 31.716 إصابة؛ تعافى منها 21.660، فيما بلغت حالات الوفاة 188.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,543
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,677
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,065
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,217

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة