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خبير يحدد علامات تَقادم جهاز الكمبيوتر وكيفية التغلب عليها

إحداها تتعلق بمتعة العمل على الجهاز وأخرى بقدرته التقنية

حدد أحد الخبراء في تكنولوجيا المعلومات، عددًا من الأمور التي تدل على قِدَم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الذي تعمل عليه.

وقسّم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مطور برامج Reksoft، يفغيني شيرتوك، هذه الأمور أو الإشارات إلى قسمين، قسم نفسي (أخلاقي) وقسم تقني؛ موضحًا أنه في القسم الأول يمكن الجلوس والعمل خلف شاشة الكمبيوتر دون حدوث مشاكل تقنية، إلا أن العمل على الكمبيوتر لم يعد ممتعًا.

أما القسم الثاني والمتعلق بما يُعرف بـ"التقادم التقني" وفق "سبوتنيك عربي"؛ فيعود إلى أن عددًا من المشاكل تبدأ بالظهور مما يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل؛ وخاصة خلال القيام ببعض الأمور الحساسة؛ فعلى سبيل المثال توقف المبرد عن العمل.

ووفقًا لـ"شيرتوك؛ "فإن الكمبيوتر الحديث هو نظام متعدد المكونات يتضمن آلاف الدوائر والأسلاك وغيرها من المعدات. ويمكن أن ينكسر أي من هذه المكونات؛ مما يؤدي إلى فشل جزئي أو كامل في النظام؛ بحسب ما نقله موقع "برايم".

من ناحية أخرى، يجب ألا تتخلص على الفور من الجهاز القديم أو المكسور؛ حيث لا يزال من الممكن إعادة تنشيطه باستخدام معالج حديث أو إضافة ذاكرة أو تثبيت بطاقة فيديو للألعاب.

ويمكن تحقيق تحسين كبير لأجهزة الكمبيوتر الحديثة عن طريق استبدال القرص الصلب الميكانيكي بمحرك أقراص ذي حالة صلبة، أو عن طريق تغيير الجهاز بالكامل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خبير يحدد علامات تَقادم جهاز الكمبيوتر وكيفية التغلب عليها
سبق

حدد أحد الخبراء في تكنولوجيا المعلومات، عددًا من الأمور التي تدل على قِدَم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الذي تعمل عليه.

وقسّم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مطور برامج Reksoft، يفغيني شيرتوك، هذه الأمور أو الإشارات إلى قسمين، قسم نفسي (أخلاقي) وقسم تقني؛ موضحًا أنه في القسم الأول يمكن الجلوس والعمل خلف شاشة الكمبيوتر دون حدوث مشاكل تقنية، إلا أن العمل على الكمبيوتر لم يعد ممتعًا.

أما القسم الثاني والمتعلق بما يُعرف بـ"التقادم التقني" وفق "سبوتنيك عربي"؛ فيعود إلى أن عددًا من المشاكل تبدأ بالظهور مما يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل؛ وخاصة خلال القيام ببعض الأمور الحساسة؛ فعلى سبيل المثال توقف المبرد عن العمل.

ووفقًا لـ"شيرتوك؛ "فإن الكمبيوتر الحديث هو نظام متعدد المكونات يتضمن آلاف الدوائر والأسلاك وغيرها من المعدات. ويمكن أن ينكسر أي من هذه المكونات؛ مما يؤدي إلى فشل جزئي أو كامل في النظام؛ بحسب ما نقله موقع "برايم".

من ناحية أخرى، يجب ألا تتخلص على الفور من الجهاز القديم أو المكسور؛ حيث لا يزال من الممكن إعادة تنشيطه باستخدام معالج حديث أو إضافة ذاكرة أو تثبيت بطاقة فيديو للألعاب.

ويمكن تحقيق تحسين كبير لأجهزة الكمبيوتر الحديثة عن طريق استبدال القرص الصلب الميكانيكي بمحرك أقراص ذي حالة صلبة، أو عن طريق تغيير الجهاز بالكامل.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
12:06 PM

خبير يحدد علامات تَقادم جهاز الكمبيوتر وكيفية التغلب عليها

إحداها تتعلق بمتعة العمل على الجهاز وأخرى بقدرته التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد أحد الخبراء في تكنولوجيا المعلومات، عددًا من الأمور التي تدل على قِدَم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الذي تعمل عليه.

وقسّم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مطور برامج Reksoft، يفغيني شيرتوك، هذه الأمور أو الإشارات إلى قسمين، قسم نفسي (أخلاقي) وقسم تقني؛ موضحًا أنه في القسم الأول يمكن الجلوس والعمل خلف شاشة الكمبيوتر دون حدوث مشاكل تقنية، إلا أن العمل على الكمبيوتر لم يعد ممتعًا.

أما القسم الثاني والمتعلق بما يُعرف بـ"التقادم التقني" وفق "سبوتنيك عربي"؛ فيعود إلى أن عددًا من المشاكل تبدأ بالظهور مما يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل؛ وخاصة خلال القيام ببعض الأمور الحساسة؛ فعلى سبيل المثال توقف المبرد عن العمل.

ووفقًا لـ"شيرتوك؛ "فإن الكمبيوتر الحديث هو نظام متعدد المكونات يتضمن آلاف الدوائر والأسلاك وغيرها من المعدات. ويمكن أن ينكسر أي من هذه المكونات؛ مما يؤدي إلى فشل جزئي أو كامل في النظام؛ بحسب ما نقله موقع "برايم".

من ناحية أخرى، يجب ألا تتخلص على الفور من الجهاز القديم أو المكسور؛ حيث لا يزال من الممكن إعادة تنشيطه باستخدام معالج حديث أو إضافة ذاكرة أو تثبيت بطاقة فيديو للألعاب.

ويمكن تحقيق تحسين كبير لأجهزة الكمبيوتر الحديثة عن طريق استبدال القرص الصلب الميكانيكي بمحرك أقراص ذي حالة صلبة، أو عن طريق تغيير الجهاز بالكامل.

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