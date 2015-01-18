النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احذر تداول الشائعات وترويجها.. لا تعفيك نيتك الحسنة من هذه العقوبات

وسيلة للأعداء وأثرها واسع على الرأي العام

لا يُخفى على عاقل مدى خطورة الشائعات وتداولها على أمن الأوطان، فالشائعات أحد الأسلحة التي يوجهها العدو إلى صدور أبناء الوطن، ويتناقلها ويتداولها المتصيدون والأعداء والغافلون فيعظمون من أثرها، فتختلط الأمور على الناس، وتصبح الحقيقة كذبة، والكذبة حقيقة، وما يستتبع ذلك من بث القلاقل، والفوضى، وزعزعة الاستقرار.

تستخدم الجماعات المغرضة الشائعات والأخبار المختلقة لهدم جسور الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها، وإشاعة مناخ من التشكك، والخوف الدائم من المستقبل، والتهويل من الأحداث، وإثارة البلبلة، وترويج المغالطات والأكاذيب، وفي سبيلهم إلى ذلك يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كحصان طروادة الذي يعبرون من خلاله إلى أفراد المجتمع فيبثون سمومهم فتنتشر كالنار في الهشيم.

وللشائعات أثر واسع على الرأي العام، إذ تلفت دراسة استطلاعية أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني قبل أعوام، إلى أن أكثر من 82 % من المشاركين حول واقع الشائعات في المجتمع السعودي يؤكدون أن الرأي العام يتأثر بالشائعات، حيث شدد عدد كبير من المشاركين بلغت نسبتهم 82.9 % على أن الشائعة تُسهم في التأثير على الرأي العام، بينما اعتبر 17.1 % أنها لا تؤثر.

ويرى نحو 69.2 % من أفراد عينة الدراسة أن الشائعات واسعة الانتشار بين أفراد المجتمع، في حين يؤكد نحو 23.1 % منهم أنها متوسطة الانتشار، ونحو 7.7 % يرون أن انتشار الإشاعات بين أوساط المجتمع قليلة، وهو ما يشير بوضوح إلى مدى خطورة الشائعات على المجتمع وأفراده.

لا تعفيك نيتك الحسنة
ينبغي لأفراد المجتمع تشكيل حائط صد أمام نشر الشائعات، إذ لا بد أن يشكل الفرد الصخرة التي تتحطم عليها الشائعة، فتقف عنده، ولا يتداولها قبل أن يتحقق من صحتها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث لا يُعفي النظام المشاركين والمتداولين لتلك الشائعات من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كان مشاركتهم كانت على سبيل المزاح، أو من منطق نية حسنة.

ويعاقب القانون السعودي المنتج للشائعات بوصفها جريمة بعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وتشمل العقوبات كل من أعد، أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض، أو ساعد، أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.

ولا شك فإن تلك العقوبات المغلظة تعكس - بوضوح – مدى فداحة الجُرم المُرتكب، وخطورة تلك الأفعال، وآثارها السلبية على النظام العام في الدولة، وتأثيرها السلبي على أفراد المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
احذر تداول الشائعات وترويجها.. لا تعفيك نيتك الحسنة من هذه العقوبات
سبق

لا يُخفى على عاقل مدى خطورة الشائعات وتداولها على أمن الأوطان، فالشائعات أحد الأسلحة التي يوجهها العدو إلى صدور أبناء الوطن، ويتناقلها ويتداولها المتصيدون والأعداء والغافلون فيعظمون من أثرها، فتختلط الأمور على الناس، وتصبح الحقيقة كذبة، والكذبة حقيقة، وما يستتبع ذلك من بث القلاقل، والفوضى، وزعزعة الاستقرار.

تستخدم الجماعات المغرضة الشائعات والأخبار المختلقة لهدم جسور الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها، وإشاعة مناخ من التشكك، والخوف الدائم من المستقبل، والتهويل من الأحداث، وإثارة البلبلة، وترويج المغالطات والأكاذيب، وفي سبيلهم إلى ذلك يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كحصان طروادة الذي يعبرون من خلاله إلى أفراد المجتمع فيبثون سمومهم فتنتشر كالنار في الهشيم.

وللشائعات أثر واسع على الرأي العام، إذ تلفت دراسة استطلاعية أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني قبل أعوام، إلى أن أكثر من 82 % من المشاركين حول واقع الشائعات في المجتمع السعودي يؤكدون أن الرأي العام يتأثر بالشائعات، حيث شدد عدد كبير من المشاركين بلغت نسبتهم 82.9 % على أن الشائعة تُسهم في التأثير على الرأي العام، بينما اعتبر 17.1 % أنها لا تؤثر.

ويرى نحو 69.2 % من أفراد عينة الدراسة أن الشائعات واسعة الانتشار بين أفراد المجتمع، في حين يؤكد نحو 23.1 % منهم أنها متوسطة الانتشار، ونحو 7.7 % يرون أن انتشار الإشاعات بين أوساط المجتمع قليلة، وهو ما يشير بوضوح إلى مدى خطورة الشائعات على المجتمع وأفراده.

لا تعفيك نيتك الحسنة
ينبغي لأفراد المجتمع تشكيل حائط صد أمام نشر الشائعات، إذ لا بد أن يشكل الفرد الصخرة التي تتحطم عليها الشائعة، فتقف عنده، ولا يتداولها قبل أن يتحقق من صحتها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث لا يُعفي النظام المشاركين والمتداولين لتلك الشائعات من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كان مشاركتهم كانت على سبيل المزاح، أو من منطق نية حسنة.

ويعاقب القانون السعودي المنتج للشائعات بوصفها جريمة بعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وتشمل العقوبات كل من أعد، أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض، أو ساعد، أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.

ولا شك فإن تلك العقوبات المغلظة تعكس - بوضوح – مدى فداحة الجُرم المُرتكب، وخطورة تلك الأفعال، وآثارها السلبية على النظام العام في الدولة، وتأثيرها السلبي على أفراد المجتمع.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:35 PM

احذر تداول الشائعات وترويجها.. لا تعفيك نيتك الحسنة من هذه العقوبات

وسيلة للأعداء وأثرها واسع على الرأي العام

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
432

لا يُخفى على عاقل مدى خطورة الشائعات وتداولها على أمن الأوطان، فالشائعات أحد الأسلحة التي يوجهها العدو إلى صدور أبناء الوطن، ويتناقلها ويتداولها المتصيدون والأعداء والغافلون فيعظمون من أثرها، فتختلط الأمور على الناس، وتصبح الحقيقة كذبة، والكذبة حقيقة، وما يستتبع ذلك من بث القلاقل، والفوضى، وزعزعة الاستقرار.

تستخدم الجماعات المغرضة الشائعات والأخبار المختلقة لهدم جسور الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها، وإشاعة مناخ من التشكك، والخوف الدائم من المستقبل، والتهويل من الأحداث، وإثارة البلبلة، وترويج المغالطات والأكاذيب، وفي سبيلهم إلى ذلك يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كحصان طروادة الذي يعبرون من خلاله إلى أفراد المجتمع فيبثون سمومهم فتنتشر كالنار في الهشيم.

وللشائعات أثر واسع على الرأي العام، إذ تلفت دراسة استطلاعية أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني قبل أعوام، إلى أن أكثر من 82 % من المشاركين حول واقع الشائعات في المجتمع السعودي يؤكدون أن الرأي العام يتأثر بالشائعات، حيث شدد عدد كبير من المشاركين بلغت نسبتهم 82.9 % على أن الشائعة تُسهم في التأثير على الرأي العام، بينما اعتبر 17.1 % أنها لا تؤثر.

ويرى نحو 69.2 % من أفراد عينة الدراسة أن الشائعات واسعة الانتشار بين أفراد المجتمع، في حين يؤكد نحو 23.1 % منهم أنها متوسطة الانتشار، ونحو 7.7 % يرون أن انتشار الإشاعات بين أوساط المجتمع قليلة، وهو ما يشير بوضوح إلى مدى خطورة الشائعات على المجتمع وأفراده.

لا تعفيك نيتك الحسنة
ينبغي لأفراد المجتمع تشكيل حائط صد أمام نشر الشائعات، إذ لا بد أن يشكل الفرد الصخرة التي تتحطم عليها الشائعة، فتقف عنده، ولا يتداولها قبل أن يتحقق من صحتها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث لا يُعفي النظام المشاركين والمتداولين لتلك الشائعات من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كان مشاركتهم كانت على سبيل المزاح، أو من منطق نية حسنة.

ويعاقب القانون السعودي المنتج للشائعات بوصفها جريمة بعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وتشمل العقوبات كل من أعد، أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض، أو ساعد، أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.

ولا شك فإن تلك العقوبات المغلظة تعكس - بوضوح – مدى فداحة الجُرم المُرتكب، وخطورة تلك الأفعال، وآثارها السلبية على النظام العام في الدولة، وتأثيرها السلبي على أفراد المجتمع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,509
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,695

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة