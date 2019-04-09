عبر بوابة النصر.. "براعم الهلال" يحسمون لقب الدوري الممتاز

حسم الهلال لقب الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عاماً بعد فوزه اليوم الثلاثاء على النصر بنتيجة 2-0 لحساب الجولة الثانية والعشرين والأخيرة.

ورفع الهلال رصيده لـ 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه الفتح الذي تنتظره مباراة يوم الجمعة أمام العمران لحساب نفس الجولة، ليحسم الهلال بذلك اللقب رسميًا، فيما توقف رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز الرابع.

وتختتم منافسات دوري البراعم تحت 15 عامًا، الجمعة، بإقامة 5 مواجهات تجمع الفتح مع العمران، والاتحاد مع الباطن، والاتفاق مع الأهلي، والقادسية مع الوطن، واللواء مع الشباب.

يذكر أن فريقي القادسية والعمران هبطا رسمياً في وقت سابق إلى دوري المناطق.