10 إصابات في حادث سير في نخال بالباحة.. و"سبق" تتابع

تباشر الجهات الأمنية والإسعافية بمنطقة الباحة هذه اللحظات حادث سير وقع في نخال.
وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد الإصابات يقارب عشر إصابات، فيما ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية بمنطقة الباحة هذه اللحظات حادث سير وقع في نخال.
وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد الإصابات يقارب عشر إصابات، فيما ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية بمنطقة الباحة هذه اللحظات حادث سير وقع في نخال.
وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد الإصابات يقارب عشر إصابات، فيما ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية بمنطقة الباحة هذه اللحظات حادث سير وقع في نخال.
وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد الإصابات يقارب عشر إصابات، فيما ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.