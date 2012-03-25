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مجمع الملك فهد ينجز 3 مشروعات لإصدارات تُطبع لأول مرة في تاريخه

في إطار خطط وزارة الشؤون الإسلامية لزيادة تراجم معاني كلمات القرآن الكريم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إنجاز ثلاثة من المشاريع المهمة التي تعدّ نقلة نوعية في مجال طباعة المصحف الشريف بإصدار نسح من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية "اللهجة الكرمانجية" والثانية باللغة الكنادية، وإصدار نسخة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوضحت فيه أن المشروع الأول هو ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية والتي تعتبر أحد أهم اللغات التي يتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القوقاز في روسيا، واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية -وهي لهجة أدبية متطورة- يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.

وجاء المشروع الثاني وهو ترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند وهي لغة ولاية كرناتكا، ويتحدث بها نحو 50 مليون ناطق.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية أن المشروع الثالث هو الانتهاء من طباعة نسخة جديدة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي بطبعات فاخرة ومميزة.

يُذكر أن هذه المشروعات تأتي مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، كما تأتي بمتابعة شخصية من الوزير المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية مضاعفة الجهد لإيصال نسخ المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس تحقيقاَ لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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مجمع الملك فهد ينجز 3 مشروعات لإصدارات تُطبع لأول مرة في تاريخه
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إنجاز ثلاثة من المشاريع المهمة التي تعدّ نقلة نوعية في مجال طباعة المصحف الشريف بإصدار نسح من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية "اللهجة الكرمانجية" والثانية باللغة الكنادية، وإصدار نسخة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوضحت فيه أن المشروع الأول هو ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية والتي تعتبر أحد أهم اللغات التي يتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القوقاز في روسيا، واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية -وهي لهجة أدبية متطورة- يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.

وجاء المشروع الثاني وهو ترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند وهي لغة ولاية كرناتكا، ويتحدث بها نحو 50 مليون ناطق.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية أن المشروع الثالث هو الانتهاء من طباعة نسخة جديدة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي بطبعات فاخرة ومميزة.

يُذكر أن هذه المشروعات تأتي مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، كما تأتي بمتابعة شخصية من الوزير المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية مضاعفة الجهد لإيصال نسخ المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس تحقيقاَ لتوجيهات القيادة الرشيدة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:47 PM

مجمع الملك فهد ينجز 3 مشروعات لإصدارات تُطبع لأول مرة في تاريخه

في إطار خطط وزارة الشؤون الإسلامية لزيادة تراجم معاني كلمات القرآن الكريم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إنجاز ثلاثة من المشاريع المهمة التي تعدّ نقلة نوعية في مجال طباعة المصحف الشريف بإصدار نسح من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية "اللهجة الكرمانجية" والثانية باللغة الكنادية، وإصدار نسخة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوضحت فيه أن المشروع الأول هو ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية والتي تعتبر أحد أهم اللغات التي يتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القوقاز في روسيا، واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية -وهي لهجة أدبية متطورة- يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.

وجاء المشروع الثاني وهو ترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند وهي لغة ولاية كرناتكا، ويتحدث بها نحو 50 مليون ناطق.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية أن المشروع الثالث هو الانتهاء من طباعة نسخة جديدة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي بطبعات فاخرة ومميزة.

يُذكر أن هذه المشروعات تأتي مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، كما تأتي بمتابعة شخصية من الوزير المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية مضاعفة الجهد لإيصال نسخ المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس تحقيقاَ لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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