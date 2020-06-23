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نائب أمير الجوف يلتقي "عن بُعد" مدير سجون المنطقة

أكد أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات وتهيئتهم للعودة للمجتمع:

التقى نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، مدير سجون منطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي المعين حديثًا، وهنأه بمناسبة تعيينه مديرًا لسجون المنطقة متمنيًا له التوفيق، كما استمع للإجراءات الاحترازية التي قامت بها إدارة سجون المنطقة خلال جائحة كورونا.

وأكد نائب أمير المنطقة خلال اللقاء أهمية خدمة النزلاء داخل الإصلاحيات، وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

من جانب آخر، أعرب العميد العتيبي، عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف، على توجيهاته الكريمة، متطلعًا بتقديم كل الجهود لتحقيق الأهداف والأعمال التي تخدم الوطن وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

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نائب أمير الجوف يلتقي "عن بُعد" مدير سجون المنطقة
سبق

التقى نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، مدير سجون منطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي المعين حديثًا، وهنأه بمناسبة تعيينه مديرًا لسجون المنطقة متمنيًا له التوفيق، كما استمع للإجراءات الاحترازية التي قامت بها إدارة سجون المنطقة خلال جائحة كورونا.

وأكد نائب أمير المنطقة خلال اللقاء أهمية خدمة النزلاء داخل الإصلاحيات، وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

من جانب آخر، أعرب العميد العتيبي، عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف، على توجيهاته الكريمة، متطلعًا بتقديم كل الجهود لتحقيق الأهداف والأعمال التي تخدم الوطن وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:39 PM

نائب أمير الجوف يلتقي "عن بُعد" مدير سجون المنطقة

أكد أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات وتهيئتهم للعودة للمجتمع:

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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التقى نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، مدير سجون منطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي المعين حديثًا، وهنأه بمناسبة تعيينه مديرًا لسجون المنطقة متمنيًا له التوفيق، كما استمع للإجراءات الاحترازية التي قامت بها إدارة سجون المنطقة خلال جائحة كورونا.

وأكد نائب أمير المنطقة خلال اللقاء أهمية خدمة النزلاء داخل الإصلاحيات، وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

من جانب آخر، أعرب العميد العتيبي، عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف، على توجيهاته الكريمة، متطلعًا بتقديم كل الجهود لتحقيق الأهداف والأعمال التي تخدم الوطن وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

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