النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

"الأرصاد": سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر الأربعاء

انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر الأربعاء
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
08:13 AM

"الأرصاد": سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر الأربعاء

انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,427

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,447
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة