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إخلاء سبيل رونالدينيو من السجن بكفالة قدرها مليون و600 ألف دولار

قررت السلطات في الباراغواي إخلاء سبيل أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو بكفالة، مع بقائه في حجز منزلي في أحد فنادق مدينة أسونسيون في الباراغواي.

وجاء خروج نجم برشلونة السابق من السجن، بعد موافقة القاضي جوستافو أماريلا على طلب رونالدينيو بالخروج بكفالة، قدرها مليون و600 ألف دولار أمريكي، مع تنفيذ إقامة جبرية.

وقضى رونالدينيو الذي تمت محاكمته في الباراغواي بسبب دخول البلاد بجواز سفر مزور، الشهر الأول من الاحتجاز الوقائي يوم الاثنين، في خضم حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والتي تسببت في شلل تام لجميع الأنشطة القضائية تقريبًا في أمريكا الجنوبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إخلاء سبيل رونالدينيو من السجن بكفالة قدرها مليون و600 ألف دولار
سبق

قررت السلطات في الباراغواي إخلاء سبيل أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو بكفالة، مع بقائه في حجز منزلي في أحد فنادق مدينة أسونسيون في الباراغواي.

وجاء خروج نجم برشلونة السابق من السجن، بعد موافقة القاضي جوستافو أماريلا على طلب رونالدينيو بالخروج بكفالة، قدرها مليون و600 ألف دولار أمريكي، مع تنفيذ إقامة جبرية.

وقضى رونالدينيو الذي تمت محاكمته في الباراغواي بسبب دخول البلاد بجواز سفر مزور، الشهر الأول من الاحتجاز الوقائي يوم الاثنين، في خضم حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والتي تسببت في شلل تام لجميع الأنشطة القضائية تقريبًا في أمريكا الجنوبية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:19 AM

إخلاء سبيل رونالدينيو من السجن بكفالة قدرها مليون و600 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات في الباراغواي إخلاء سبيل أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو بكفالة، مع بقائه في حجز منزلي في أحد فنادق مدينة أسونسيون في الباراغواي.

وجاء خروج نجم برشلونة السابق من السجن، بعد موافقة القاضي جوستافو أماريلا على طلب رونالدينيو بالخروج بكفالة، قدرها مليون و600 ألف دولار أمريكي، مع تنفيذ إقامة جبرية.

وقضى رونالدينيو الذي تمت محاكمته في الباراغواي بسبب دخول البلاد بجواز سفر مزور، الشهر الأول من الاحتجاز الوقائي يوم الاثنين، في خضم حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والتي تسببت في شلل تام لجميع الأنشطة القضائية تقريبًا في أمريكا الجنوبية.

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