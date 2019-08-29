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99 ريالاً للداخلية و199 للدولية.. "طيران ناس" تطلق أقوى عروضها

الحجز حتى 7 سبتمبر والسفر ما بين 13 سبتمبر إلى 31 مارس

أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي ‏والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إطلاق مجموعة من العروض لشتاء 2019 – 2020.

وتهدف هذه العروض التسويقية إلى جذب المسافرين ليكونوا على متن رحلاته على مدار العام، حيث تبدأ الأسعار من 39 ريالاً للرحلات الداخلية و199 ريالاً للرحلات الدولية.

وحدد "طيران ناس" المدة الزمنية للحجز من الساعة 12:00 مساءً في يوم 28 أغسطس إلى نهاية يوم 7 سبتمبر، على أن يكون موعد السفر ما بين 13 سبتمبر 2019 و31 مارس 2020.

وأضاف "طيران ناس": الهدف من هذه العروض تقديم أفضل الخدمات للعملاء بأسعار تنافسية وتشجيعية، وأكد أن طيران ناس يعمل دوماً على تحقيق تطلعات المسافرين على مدار العام.

وبإمكان ضيوف طيران ناس الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، ومن خلال تطبيق "طيران ناس" للهواتف الذكية.

يذكر أن "طيران ناس" هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة "محلية ودولية" على متن أسطوله المكون من 30 طائرة.

ومنذ انطلاقته عام 2007م، نقل "طيران ناس" أكثر من 38 مليون مسافر على متن رحلاته، وشهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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99 ريالاً للداخلية و199 للدولية.. "طيران ناس" تطلق أقوى عروضها
سبق

أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي ‏والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إطلاق مجموعة من العروض لشتاء 2019 – 2020.

وتهدف هذه العروض التسويقية إلى جذب المسافرين ليكونوا على متن رحلاته على مدار العام، حيث تبدأ الأسعار من 39 ريالاً للرحلات الداخلية و199 ريالاً للرحلات الدولية.

وحدد "طيران ناس" المدة الزمنية للحجز من الساعة 12:00 مساءً في يوم 28 أغسطس إلى نهاية يوم 7 سبتمبر، على أن يكون موعد السفر ما بين 13 سبتمبر 2019 و31 مارس 2020.

وأضاف "طيران ناس": الهدف من هذه العروض تقديم أفضل الخدمات للعملاء بأسعار تنافسية وتشجيعية، وأكد أن طيران ناس يعمل دوماً على تحقيق تطلعات المسافرين على مدار العام.

وبإمكان ضيوف طيران ناس الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، ومن خلال تطبيق "طيران ناس" للهواتف الذكية.

يذكر أن "طيران ناس" هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة "محلية ودولية" على متن أسطوله المكون من 30 طائرة.

ومنذ انطلاقته عام 2007م، نقل "طيران ناس" أكثر من 38 مليون مسافر على متن رحلاته، وشهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
03:37 PM

99 ريالاً للداخلية و199 للدولية.. "طيران ناس" تطلق أقوى عروضها

الحجز حتى 7 سبتمبر والسفر ما بين 13 سبتمبر إلى 31 مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي ‏والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إطلاق مجموعة من العروض لشتاء 2019 – 2020.

وتهدف هذه العروض التسويقية إلى جذب المسافرين ليكونوا على متن رحلاته على مدار العام، حيث تبدأ الأسعار من 39 ريالاً للرحلات الداخلية و199 ريالاً للرحلات الدولية.

وحدد "طيران ناس" المدة الزمنية للحجز من الساعة 12:00 مساءً في يوم 28 أغسطس إلى نهاية يوم 7 سبتمبر، على أن يكون موعد السفر ما بين 13 سبتمبر 2019 و31 مارس 2020.

وأضاف "طيران ناس": الهدف من هذه العروض تقديم أفضل الخدمات للعملاء بأسعار تنافسية وتشجيعية، وأكد أن طيران ناس يعمل دوماً على تحقيق تطلعات المسافرين على مدار العام.

وبإمكان ضيوف طيران ناس الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، ومن خلال تطبيق "طيران ناس" للهواتف الذكية.

يذكر أن "طيران ناس" هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة "محلية ودولية" على متن أسطوله المكون من 30 طائرة.

ومنذ انطلاقته عام 2007م، نقل "طيران ناس" أكثر من 38 مليون مسافر على متن رحلاته، وشهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

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