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"التعاون الإسلامي" تدعو الأطراف الليبية إلى تجنب التصعيد المسلح والفوضى

أكّدت مساندتها جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في ليبيا، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيدٍ مسلح؛ قد يؤدي إلى فوضى عارمة تهدّد الأمن والسلم وتُجهض عملية المصالحة الشاملة في البلاد.

وطالبت المنظمة بتضافر جهود الجميع والعمل سوياً من أجل الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها، وجعل المصلحة العليا لليبيا ووحدة شعبها وأرضها فوق كل الاعتبارات.

وأعربت المنظمة عن قلقها من التصعيد العسكري في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات.

وأكّدت مساندتها جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة هناك، وذلك من خلال تشجيع الحوار الوطني الليبي بهدف التوصل إلى التسوية السلمية الشاملة.

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"التعاون الإسلامي" تدعو الأطراف الليبية إلى تجنب التصعيد المسلح والفوضى
سبق

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في ليبيا، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيدٍ مسلح؛ قد يؤدي إلى فوضى عارمة تهدّد الأمن والسلم وتُجهض عملية المصالحة الشاملة في البلاد.

وطالبت المنظمة بتضافر جهود الجميع والعمل سوياً من أجل الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها، وجعل المصلحة العليا لليبيا ووحدة شعبها وأرضها فوق كل الاعتبارات.

وأعربت المنظمة عن قلقها من التصعيد العسكري في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات.

وأكّدت مساندتها جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة هناك، وذلك من خلال تشجيع الحوار الوطني الليبي بهدف التوصل إلى التسوية السلمية الشاملة.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:06 PM

"التعاون الإسلامي" تدعو الأطراف الليبية إلى تجنب التصعيد المسلح والفوضى

أكّدت مساندتها جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في ليبيا، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيدٍ مسلح؛ قد يؤدي إلى فوضى عارمة تهدّد الأمن والسلم وتُجهض عملية المصالحة الشاملة في البلاد.

وطالبت المنظمة بتضافر جهود الجميع والعمل سوياً من أجل الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها، وجعل المصلحة العليا لليبيا ووحدة شعبها وأرضها فوق كل الاعتبارات.

وأعربت المنظمة عن قلقها من التصعيد العسكري في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات.

وأكّدت مساندتها جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة هناك، وذلك من خلال تشجيع الحوار الوطني الليبي بهدف التوصل إلى التسوية السلمية الشاملة.

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