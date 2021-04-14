لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

يمثلون منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.. وتُقام عن بعد

استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها "22"، يوم أمس الثلاثاء، إلى تلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة بقسميْها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.

وقد استمعت اللجنة إلى تلاوات 11 متسابقًا وست متسابقات، حيث تقام التصفيات النهائية عن بُعد افتراضياً من خلال استخدام التقنية الحديثة، عبر فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة؛ في ظل الظروف الراهنة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

وتواصل لجنة التحكيم الاستماع في مساء اليوم الأربعاء لـ21 متسابقاً ومتسابقةً، حيث تستمر التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية حتى الخامس من شهر رمضان، وتشارك فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة، ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال، وتشهد مشاركة 131 مشاركاً ومشاركةً من جميع مناطق المملكة.