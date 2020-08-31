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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بسويسرا العلاقات والتعاون المشترك

بحثا عبر اتصال هاتفي مجمل المستجدات الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس.


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بسويسرا العلاقات والتعاون المشترك
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس.


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
09:00 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بسويسرا العلاقات والتعاون المشترك

بحثا عبر اتصال هاتفي مجمل المستجدات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس.


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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