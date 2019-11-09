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حضور لافت من العائلات والمتسوقين لمهرجان "السمح" الموسمي بـ"دومة الجندل"

جهات حكومية ومؤسسات أهلية وأسر منتجة شاركت في تنظيمه

شهد مهرجان السمح الموسمي الأول، الذي انطلق تحت رعاية أمير منطقة الجوف، ويقام بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، بإشراف بلدية المحافظة، في أولى أيامه حضورًا لافتًا من العائلات والمتسوقين، تجولوا خلاله بين أركان وأقسام المهرجان، مستمتعين بما شاهدوه فيها.

وحظي اليوم الأول، بتوافد زوار وضيوف المهرجان؛ للتعرف عن كثب على نبات السمح ومراحل إنتاجه بدءًا من قطفه حتى طحنه، كما تعرّف الزوار على طريقة حمس السمح وطحنه عبر المعدات الموجودة في المهرجان.

وقام عارضو السمح بتوضيح ماهية السمح وأنواعه، وبيئته وانتشاره، بالإضافة إلى القيمة الغذائية في تناوله، كما شاهد الزوار عددًا من منتجات ومخبوزات هذه النبتة التي تنتج من طحين السمح.

وكان زوار المهرجان على موعد مع العروض الحية لفرقة "فرسان نجد"، وذلك من خلال الاستعراضات التي أقيمت في ميدان مخصص، حيث نفذ فرسان الفرقة العديد من المهارات والمغامرات على ظهور الخيل، كالوقوف الثنائي والفردي، ورماية الأهداف المعلقة، بالإضافة إلى التقاط الأوتاد النارية.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحتوي على العديد من المعارض التسويقية لنبتة السمح، ومشاركة الأسر المنتجة، بالإضافة إلى عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

مهرجان السمح نبتة السمح البري الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حضور لافت من العائلات والمتسوقين لمهرجان "السمح" الموسمي بـ"دومة الجندل"
سبق

شهد مهرجان السمح الموسمي الأول، الذي انطلق تحت رعاية أمير منطقة الجوف، ويقام بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، بإشراف بلدية المحافظة، في أولى أيامه حضورًا لافتًا من العائلات والمتسوقين، تجولوا خلاله بين أركان وأقسام المهرجان، مستمتعين بما شاهدوه فيها.

وحظي اليوم الأول، بتوافد زوار وضيوف المهرجان؛ للتعرف عن كثب على نبات السمح ومراحل إنتاجه بدءًا من قطفه حتى طحنه، كما تعرّف الزوار على طريقة حمس السمح وطحنه عبر المعدات الموجودة في المهرجان.

وقام عارضو السمح بتوضيح ماهية السمح وأنواعه، وبيئته وانتشاره، بالإضافة إلى القيمة الغذائية في تناوله، كما شاهد الزوار عددًا من منتجات ومخبوزات هذه النبتة التي تنتج من طحين السمح.

وكان زوار المهرجان على موعد مع العروض الحية لفرقة "فرسان نجد"، وذلك من خلال الاستعراضات التي أقيمت في ميدان مخصص، حيث نفذ فرسان الفرقة العديد من المهارات والمغامرات على ظهور الخيل، كالوقوف الثنائي والفردي، ورماية الأهداف المعلقة، بالإضافة إلى التقاط الأوتاد النارية.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحتوي على العديد من المعارض التسويقية لنبتة السمح، ومشاركة الأسر المنتجة، بالإضافة إلى عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
09:24 PM

حضور لافت من العائلات والمتسوقين لمهرجان "السمح" الموسمي بـ"دومة الجندل"

جهات حكومية ومؤسسات أهلية وأسر منتجة شاركت في تنظيمه

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مهنا التميمي - الجوف
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شهد مهرجان السمح الموسمي الأول، الذي انطلق تحت رعاية أمير منطقة الجوف، ويقام بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، بإشراف بلدية المحافظة، في أولى أيامه حضورًا لافتًا من العائلات والمتسوقين، تجولوا خلاله بين أركان وأقسام المهرجان، مستمتعين بما شاهدوه فيها.

وحظي اليوم الأول، بتوافد زوار وضيوف المهرجان؛ للتعرف عن كثب على نبات السمح ومراحل إنتاجه بدءًا من قطفه حتى طحنه، كما تعرّف الزوار على طريقة حمس السمح وطحنه عبر المعدات الموجودة في المهرجان.

وقام عارضو السمح بتوضيح ماهية السمح وأنواعه، وبيئته وانتشاره، بالإضافة إلى القيمة الغذائية في تناوله، كما شاهد الزوار عددًا من منتجات ومخبوزات هذه النبتة التي تنتج من طحين السمح.

وكان زوار المهرجان على موعد مع العروض الحية لفرقة "فرسان نجد"، وذلك من خلال الاستعراضات التي أقيمت في ميدان مخصص، حيث نفذ فرسان الفرقة العديد من المهارات والمغامرات على ظهور الخيل، كالوقوف الثنائي والفردي، ورماية الأهداف المعلقة، بالإضافة إلى التقاط الأوتاد النارية.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحتوي على العديد من المعارض التسويقية لنبتة السمح، ومشاركة الأسر المنتجة، بالإضافة إلى عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

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