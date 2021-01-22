النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19

تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم من إدارته

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عدداً من الأوامر التنفيذية لتعزيز العمل على محاربة كوفيد-19، الذي ضرب الولايات المتحدة بشدّة، وخلّف عدداً كبيراً من الوفيات.

وكشف بايدن في تصريح صحفي من البيت الأبيض، عن خطة إدارته لمواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس الأميركي: "إنه أطلق برنامجاً خاصاً بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إستراتيجية تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم من إدارته".

وأشار إلى أن الأوامر التنفيذية تهدف لزيادة عمليات التطعيم والاختبارات، ووضع الأسس لإعادة فتح المدارس والشركات، فضلاً عن معالجة عدم المساواة في الرعاية الصحية، مؤكداً أنه سيقوم بما يلزم لإعادة فتح المدارس والأعمال من جديد، مع ضرورة ضمان سلامة العاملين فيها.

كما أعلن عن عزمه فتح الآلاف من مراكز التطعيم، لتسريع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، داعياً إلى محاربة حملات التضليل ضد أخذ لقاح كورونا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاح كورونا أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19
سبق

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عدداً من الأوامر التنفيذية لتعزيز العمل على محاربة كوفيد-19، الذي ضرب الولايات المتحدة بشدّة، وخلّف عدداً كبيراً من الوفيات.

وكشف بايدن في تصريح صحفي من البيت الأبيض، عن خطة إدارته لمواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس الأميركي: "إنه أطلق برنامجاً خاصاً بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إستراتيجية تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم من إدارته".

وأشار إلى أن الأوامر التنفيذية تهدف لزيادة عمليات التطعيم والاختبارات، ووضع الأسس لإعادة فتح المدارس والشركات، فضلاً عن معالجة عدم المساواة في الرعاية الصحية، مؤكداً أنه سيقوم بما يلزم لإعادة فتح المدارس والأعمال من جديد، مع ضرورة ضمان سلامة العاملين فيها.

كما أعلن عن عزمه فتح الآلاف من مراكز التطعيم، لتسريع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، داعياً إلى محاربة حملات التضليل ضد أخذ لقاح كورونا.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:03 AM

الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19

تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم من إدارته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
971

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عدداً من الأوامر التنفيذية لتعزيز العمل على محاربة كوفيد-19، الذي ضرب الولايات المتحدة بشدّة، وخلّف عدداً كبيراً من الوفيات.

وكشف بايدن في تصريح صحفي من البيت الأبيض، عن خطة إدارته لمواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس الأميركي: "إنه أطلق برنامجاً خاصاً بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إستراتيجية تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم من إدارته".

وأشار إلى أن الأوامر التنفيذية تهدف لزيادة عمليات التطعيم والاختبارات، ووضع الأسس لإعادة فتح المدارس والشركات، فضلاً عن معالجة عدم المساواة في الرعاية الصحية، مؤكداً أنه سيقوم بما يلزم لإعادة فتح المدارس والأعمال من جديد، مع ضرورة ضمان سلامة العاملين فيها.

كما أعلن عن عزمه فتح الآلاف من مراكز التطعيم، لتسريع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، داعياً إلى محاربة حملات التضليل ضد أخذ لقاح كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,522
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة