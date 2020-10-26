١٢٠٠ مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بـ"صحة الشرقية"

معرضٌ اشتمل على 7 أركان تثقيفية للتعريف بطرق الوقاية والكشف المبكر

نفّذت "صحة الشرقية" فعاليات توعوية لمنسوبيها وزائريها بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام المقام تحت شعار: "حب عظامك"، استفاد منها أكثر من ١٢٠٠ شخص.

تَضمنت الفعاليات إقامة معرض اشتمل على 7 أركان تثقيفية، للتمريض، والتغذية، والصيدلة، والأشعة، وركن سلامة المرضى، وكبار السن، والاستشارات الطبية.

وأوضحت "صحة الشرقية"، أنها تهدف من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بعوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وكذلك التعريف بكيفية الوقاية منه ومن الكسور الناجمة عنه، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام.