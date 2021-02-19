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في 7 أيام.. ضبط 259 مخالفة عمل واحترازات بالرياض ومحافظات تابعة

2500 زيارة تفتيشية لمجمعات تجارية ومواد بناء وإيواء سياحي وغيرها

ضبطت فرق التفتيش الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، 259 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية، بعد تنفيذها لـ2500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض ومحافظات الأفلاج وشقراء والزلفي.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات التفتيشية شملت كافة الأنشطة المستهدفة "المجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء وقطاع الإيواء السياحي والمستلزمات الرجالية وبيع السيراميك والرخام والحلويات والأثاث المنزلي"، مؤكداً ضرورة التزام كافة المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ لتفادي إيقاع العقوبات وتحسين وتطوير بيئة العمل وضبطها.

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في 7 أيام.. ضبط 259 مخالفة عمل واحترازات بالرياض ومحافظات تابعة
سبق

ضبطت فرق التفتيش الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، 259 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية، بعد تنفيذها لـ2500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض ومحافظات الأفلاج وشقراء والزلفي.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات التفتيشية شملت كافة الأنشطة المستهدفة "المجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء وقطاع الإيواء السياحي والمستلزمات الرجالية وبيع السيراميك والرخام والحلويات والأثاث المنزلي"، مؤكداً ضرورة التزام كافة المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ لتفادي إيقاع العقوبات وتحسين وتطوير بيئة العمل وضبطها.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
07:58 PM

في 7 أيام.. ضبط 259 مخالفة عمل واحترازات بالرياض ومحافظات تابعة

2500 زيارة تفتيشية لمجمعات تجارية ومواد بناء وإيواء سياحي وغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت فرق التفتيش الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، 259 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية، بعد تنفيذها لـ2500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض ومحافظات الأفلاج وشقراء والزلفي.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات التفتيشية شملت كافة الأنشطة المستهدفة "المجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء وقطاع الإيواء السياحي والمستلزمات الرجالية وبيع السيراميك والرخام والحلويات والأثاث المنزلي"، مؤكداً ضرورة التزام كافة المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ لتفادي إيقاع العقوبات وتحسين وتطوير بيئة العمل وضبطها.

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