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الجيش اليمني يشنّ هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في الجوف

أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفها وأسر آخرين وتدمير آليات

شنّت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب غرب محافظة الجوف اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية، قولها إن الهجوم استهدف مواقع المليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات وقويحش والمقاطع جنوب غرب الجوف، مشيرةً إلى أن الهجوم أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وأسر آخرين وتدمير آليات تابعة لها.

وبالتزامن شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات، وتمكّنت من تدميرها.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يشنّ هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في الجوف
سبق

شنّت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب غرب محافظة الجوف اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية، قولها إن الهجوم استهدف مواقع المليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات وقويحش والمقاطع جنوب غرب الجوف، مشيرةً إلى أن الهجوم أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وأسر آخرين وتدمير آليات تابعة لها.

وبالتزامن شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات، وتمكّنت من تدميرها.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:47 PM

الجيش اليمني يشنّ هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في الجوف

أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفها وأسر آخرين وتدمير آليات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شنّت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب غرب محافظة الجوف اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية، قولها إن الهجوم استهدف مواقع المليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات وقويحش والمقاطع جنوب غرب الجوف، مشيرةً إلى أن الهجوم أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وأسر آخرين وتدمير آليات تابعة لها.

وبالتزامن شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات، وتمكّنت من تدميرها.

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