جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى المساء
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في الرؤية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، صامطة، صبيا، فيفا، هروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى المساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-06
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في الرؤية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، صامطة، صبيا، فيفا، هروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
10:18 AM
جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى المساء
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في الرؤية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، صامطة، صبيا، فيفا، هروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.