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مذكرة تفاهم بين "شؤون الأسرة" ومركز سلامة المرضى" لنشر الوعي الصحي

وقّع مجلس شؤون الأسرة والمركز السعودي لسلامة المرضى، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم، تهدف إلى نشر التوعية الصحية، ورفع مستوى سلامة المرضى؛ من خلال محتوى إعلامي هادف موجه لأفراد الأسرة السعودية تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي جعلت الإنسان محور التنمية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مجلس شؤون الأسرة، بحضور الأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله بن محمد هوساوي.

ويأتي توقيعُ مذكرة التفاهم انطلاقًا من تكامل الجهود وتضافرها؛ لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية السلامة الصحية لأفراد الأسرة وتطوير نمط الحياة بما يعزز مكانة الأسرة ويحقق لها الاستقرار، ويمكّنها من القيام بأدوارها في بناء مجتمع مثالي ينعم بالاستقراروالرفاه الأسري، ويتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتضمنت مذكرة التفاهم إعداد محتوى إعلامي معد بشكل نموذجي وسليم من الناحية العلمية والطبية يتم نشره من خلال المنصات الإعلامية الرسمية لطرفي الاتفاقية؛ بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستهدفة، ويحقق أهداف الجهتين المتعلقة بسلامة الأسرة بكل مكوناتها.

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مذكرة تفاهم بين "شؤون الأسرة" ومركز سلامة المرضى" لنشر الوعي الصحي
سبق

وقّع مجلس شؤون الأسرة والمركز السعودي لسلامة المرضى، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم، تهدف إلى نشر التوعية الصحية، ورفع مستوى سلامة المرضى؛ من خلال محتوى إعلامي هادف موجه لأفراد الأسرة السعودية تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي جعلت الإنسان محور التنمية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مجلس شؤون الأسرة، بحضور الأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله بن محمد هوساوي.

ويأتي توقيعُ مذكرة التفاهم انطلاقًا من تكامل الجهود وتضافرها؛ لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية السلامة الصحية لأفراد الأسرة وتطوير نمط الحياة بما يعزز مكانة الأسرة ويحقق لها الاستقرار، ويمكّنها من القيام بأدوارها في بناء مجتمع مثالي ينعم بالاستقراروالرفاه الأسري، ويتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتضمنت مذكرة التفاهم إعداد محتوى إعلامي معد بشكل نموذجي وسليم من الناحية العلمية والطبية يتم نشره من خلال المنصات الإعلامية الرسمية لطرفي الاتفاقية؛ بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستهدفة، ويحقق أهداف الجهتين المتعلقة بسلامة الأسرة بكل مكوناتها.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:16 PM

مذكرة تفاهم بين "شؤون الأسرة" ومركز سلامة المرضى" لنشر الوعي الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مجلس شؤون الأسرة والمركز السعودي لسلامة المرضى، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم، تهدف إلى نشر التوعية الصحية، ورفع مستوى سلامة المرضى؛ من خلال محتوى إعلامي هادف موجه لأفراد الأسرة السعودية تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي جعلت الإنسان محور التنمية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مجلس شؤون الأسرة، بحضور الأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله بن محمد هوساوي.

ويأتي توقيعُ مذكرة التفاهم انطلاقًا من تكامل الجهود وتضافرها؛ لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية السلامة الصحية لأفراد الأسرة وتطوير نمط الحياة بما يعزز مكانة الأسرة ويحقق لها الاستقرار، ويمكّنها من القيام بأدوارها في بناء مجتمع مثالي ينعم بالاستقراروالرفاه الأسري، ويتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتضمنت مذكرة التفاهم إعداد محتوى إعلامي معد بشكل نموذجي وسليم من الناحية العلمية والطبية يتم نشره من خلال المنصات الإعلامية الرسمية لطرفي الاتفاقية؛ بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستهدفة، ويحقق أهداف الجهتين المتعلقة بسلامة الأسرة بكل مكوناتها.

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