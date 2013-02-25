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مصرع والد حارس ليفربول غرقًا في بحيرة بالبرازيل

بالقرب من منزل كان يقضي فيه عطلته جنوبي البلاد

قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية: إن والد أليسون بيكر، حارس ليفربول، غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وأوضح دوروتيو ماتشادو فيليو، مفتش الشرطة في لافراس دو سولرويترز، أن جوزيه بيكر (57 عامًا) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته، عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادمًا من روما، واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019، ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أرسل إنترناسيونال -الذي لعب الشقيقان في صفوفه- تعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي: "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسيْن السابقين أليسون وموريل".

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مصرع والد حارس ليفربول غرقًا في بحيرة بالبرازيل
سبق

قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية: إن والد أليسون بيكر، حارس ليفربول، غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وأوضح دوروتيو ماتشادو فيليو، مفتش الشرطة في لافراس دو سولرويترز، أن جوزيه بيكر (57 عامًا) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته، عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادمًا من روما، واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019، ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أرسل إنترناسيونال -الذي لعب الشقيقان في صفوفه- تعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي: "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسيْن السابقين أليسون وموريل".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
09:14 AM

مصرع والد حارس ليفربول غرقًا في بحيرة بالبرازيل

بالقرب من منزل كان يقضي فيه عطلته جنوبي البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية: إن والد أليسون بيكر، حارس ليفربول، غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وأوضح دوروتيو ماتشادو فيليو، مفتش الشرطة في لافراس دو سولرويترز، أن جوزيه بيكر (57 عامًا) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته، عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادمًا من روما، واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019، ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أرسل إنترناسيونال -الذي لعب الشقيقان في صفوفه- تعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي: "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسيْن السابقين أليسون وموريل".

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