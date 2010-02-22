بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك

تابعة للقوات الجوية.. و7 أشخاص لقوا حتفهم كانوا على متنها

لقي 7 أشخاص حتفهم نتيجة تحطم طائرة عسكرية في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك أمس الأحد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وتفصيلاً، نقلت صحيفة "يونيفرسال" خبر تحطُّم الطائرة عن مصادر مطلعة، فيما أكدت السلطات المحلية في فيراكروز أن الحادث وقع في بلدية إميليانو زاباتا.

وبحسب الصحيفة، الطائرة المحطمة من طراز "ليرغيت"، وتتبع للقوات الجوية المكسيكية.

وهذه ثاني حادثة تحطُّم لطائرة عسكرية أمس بعد واقعة مماثلة في نيجيريا.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيبيكونلي دارامولا، مساء الأحد: إن 7 أشخاص كانوا على متن طائرة عسكرية لقوا حتفهم في حادث تحطم صباح الأحد بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا، حسب "سبوتنيك".

وكان من المقرر أن تقوم الطائرة بمهمة مراقبة تتعلق بعملية إنقاذ عشرات الأشخاص الذين اختُطفوا من مدرسة يوم الأربعاء في ولاية النيجر القريبة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال دارامولا إن طائرة القوات الجوية النيجيرية من طراز "بيتشكرافت كينج إير بي 350 آي"، وتحطمت أثناء عودتها إلى مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك. مضيفًا: "من المحزن أن جميع الأفراد السبعة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم في الحادث".