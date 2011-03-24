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مكة المكرمة.. القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة انتحلا صفة رجلي أمن

قاما بالسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية، في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي قدره 49 ألف ريال بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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مكة المكرمة.. القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة انتحلا صفة رجلي أمن
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية، في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي قدره 49 ألف ريال بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
06:50 PM

مكة المكرمة.. القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة انتحلا صفة رجلي أمن

قاما بالسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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5,356

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية، في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي قدره 49 ألف ريال بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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