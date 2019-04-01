الرياض.. إعادة التيار الكهربائي لـ12 أسرة بعد توجيه البلدية بفصلها بسبب مخالفة مواطن

تفاعلاً مع تقرير "سبق" حول معاناة السكان

أعادت الشركة السعودية للكهرباء، بتوجيه من أمانة منطقة الرياض، عصر اليوم، التيار الكهربائي لـ12 أسرة تقطن إحدى البنايات المكونة من شقق تمليك، بعد فصلها نتيجة لمخالفة أحد السكان، وذلك بعد أقل من ساعتين من نشر تقرير في "سبق".

وفي التفاصيل، تَسببت مخالفة أحدثها مواطن في بناية شمال العاصمة "الرياض" في حي الفلاح، بفصل التيار الكهربائي عن 12 شقة، بعد أن قامت البلدية بإنذارهم ومخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار.

وبحسب راوية عدد من السكان لـ"سبق" فإن المواطن وهو يسكن العمارة التي تحتوي على 12 شقة تمليك، قام بإحداث مخالفة تتمثل في البناء على السطح؛ الأمر الذي دفع بالبلدية لإنذار الجميع الأسبوع الماضي بقطع التيار والماء عن العمارة بأكملها؛ ما لم يتم تلافي تلك المخالفة.

وأوضحوا أنهم فوجئوا، اليوم الاثنين، بفصل التيار عن شققهم التي لها عدادات منفصلة؛ مطالبين أمانة منطقة الرياض بالتدخل وعدم تعميم الخطأ الذي ارتكبه أحد المواطنين على كامل السكان؛ مُبَيّنين أنه لا ذنب لهم في المخالفة.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد تواصلت مع "سبق" فور نشر التقرير، ووعدت بحل المشكلة وهو ما حدث، حيث تمت إعادة التيار لجميع السكان.