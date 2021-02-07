النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية لاعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار

الإريانى: ما يحدث امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار، بمحافظة إب، وسط اليمن وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني.

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب قطع أثرية من متحف ظفار التاريخي.

وقال الوزير اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية في بلاده إن "اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي هو امتدادٌ لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذًا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين".

ويضم متحف ظفار التاريخي أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد.

ميليشيا الحوثي الإرهابية ناقلة النفط صافر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني متحف ظفار محافظة إب اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية لاعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار
سبق

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار، بمحافظة إب، وسط اليمن وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني.

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب قطع أثرية من متحف ظفار التاريخي.

وقال الوزير اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية في بلاده إن "اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي هو امتدادٌ لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذًا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين".

ويضم متحف ظفار التاريخي أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:34 AM

الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية لاعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار

الإريانى: ما يحدث امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
1
505

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار، بمحافظة إب، وسط اليمن وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني.

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب قطع أثرية من متحف ظفار التاريخي.

وقال الوزير اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية في بلاده إن "اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي هو امتدادٌ لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذًا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين".

ويضم متحف ظفار التاريخي أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,357
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,458
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,256

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة