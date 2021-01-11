وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - بدر - خيبر - ينبع، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-11 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - بدر - خيبر - ينبع، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 08:58 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً المركز الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل 5 محافظات





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - بدر - خيبر - ينبع، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.