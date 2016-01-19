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"الهيئة السعودية للملكية الفكرية" توقع شراكة استراتيجية مع "المكتب الكوري"

لتطوير التعاون الثنائي ومن خلال تنفيذ أنشطة وبرامج تشمل 5 مجالات

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شراكة إستراتيجية متقدمة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية؛ لتعزيز الدور المهم للملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد وتعزيز الابتكار والتحول التقني، وذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري بحضور رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن.

وقع الشراكة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ومفوض مكتب الملكية الفكرية الكوري الدكتور كيم يونغراي.

تهدف الشراكة الاستراتيجية المتقدمة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج تعاون ضمن 5 مجالات (تطوير بيئة الملكية الفكرية، فحص براءات الاختراع، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أكاديمية الملكية الفكرية، معلومات الملكية الفكرية).

ويأتي توقيع الشراكة الاستراتيجية المتقدمة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، التي انطلقت بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى في عام 2018م.

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"الهيئة السعودية للملكية الفكرية" توقع شراكة استراتيجية مع "المكتب الكوري"
سبق

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شراكة إستراتيجية متقدمة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية؛ لتعزيز الدور المهم للملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد وتعزيز الابتكار والتحول التقني، وذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري بحضور رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن.

وقع الشراكة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ومفوض مكتب الملكية الفكرية الكوري الدكتور كيم يونغراي.

تهدف الشراكة الاستراتيجية المتقدمة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج تعاون ضمن 5 مجالات (تطوير بيئة الملكية الفكرية، فحص براءات الاختراع، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أكاديمية الملكية الفكرية، معلومات الملكية الفكرية).

ويأتي توقيع الشراكة الاستراتيجية المتقدمة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، التي انطلقت بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى في عام 2018م.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:34 PM

"الهيئة السعودية للملكية الفكرية" توقع شراكة استراتيجية مع "المكتب الكوري"

لتطوير التعاون الثنائي ومن خلال تنفيذ أنشطة وبرامج تشمل 5 مجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية شراكة إستراتيجية متقدمة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية؛ لتعزيز الدور المهم للملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد وتعزيز الابتكار والتحول التقني، وذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري بحضور رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن.

وقع الشراكة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ومفوض مكتب الملكية الفكرية الكوري الدكتور كيم يونغراي.

تهدف الشراكة الاستراتيجية المتقدمة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج تعاون ضمن 5 مجالات (تطوير بيئة الملكية الفكرية، فحص براءات الاختراع، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أكاديمية الملكية الفكرية، معلومات الملكية الفكرية).

ويأتي توقيع الشراكة الاستراتيجية المتقدمة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، التي انطلقت بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى في عام 2018م.

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