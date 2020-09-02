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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن"

بسبب زيادة أعداد الإصابات في بريطانيا

أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.

ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .

وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.

وندر لاند لندن فيروس كورونا الجديد

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رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن"
سبق

أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.

ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .

وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
05:39 PM

رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن"

بسبب زيادة أعداد الإصابات في بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.

ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .

وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.

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