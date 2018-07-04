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"ابشر يا ولدي".. هكذا تفاعل تركي آل الشيخ مع تغريدة ناشئ التايكوندو

تكفل برواتب مدربيه وتهيئة صالة تدريب وتخصيص راتب شهري له

تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ مع تغريدة لاعب الكاراتيه والتايكوندو الناشئ "حسين القحطاني" الذي ناشده بدعمه، بتكفله برواتب مدربيه، وتهيئة صالة تدريب للاعب، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهري له.

وكان اللاعب الناشئ قد ناشد "آل الشيخ" بتغريدة كتب فيها: معالي المستشار تركي آل الشيخ معك ابنك حسين القحطاني بطل المملكة للكاراتيه ثلاث مرات، وكذلك اتحدى نفسي لأحقق بطولات في التايكوندو واللعبتين فقيرتين ماديًا، وأتمنى دعمك لي لأصل.

وأشار البطل الصغير، ولاعب النادي الأهلي للكاراتيه في تغريدته إلى أنه يحتاج إلى تدريب مكثف خاص للاستعداد لبطولة العالم في البحرين بعد شهور قليلة، ويتحمل والده تكلفته.

وعقب تغريدة "القحطاني" التي لقيت انتشارًا واسعًا بين المدونين، تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة قائلاً: "ابشر يا ولدي"، ثم أعلن الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر" عن تكفل تركي آل الشيخ برواتب مدربي اللاعب وتهيئة صالة لتدريبه، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهري له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابشر يا ولدي".. هكذا تفاعل تركي آل الشيخ مع تغريدة ناشئ التايكوندو
سبق

تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ مع تغريدة لاعب الكاراتيه والتايكوندو الناشئ "حسين القحطاني" الذي ناشده بدعمه، بتكفله برواتب مدربيه، وتهيئة صالة تدريب للاعب، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهري له.

وكان اللاعب الناشئ قد ناشد "آل الشيخ" بتغريدة كتب فيها: معالي المستشار تركي آل الشيخ معك ابنك حسين القحطاني بطل المملكة للكاراتيه ثلاث مرات، وكذلك اتحدى نفسي لأحقق بطولات في التايكوندو واللعبتين فقيرتين ماديًا، وأتمنى دعمك لي لأصل.

وأشار البطل الصغير، ولاعب النادي الأهلي للكاراتيه في تغريدته إلى أنه يحتاج إلى تدريب مكثف خاص للاستعداد لبطولة العالم في البحرين بعد شهور قليلة، ويتحمل والده تكلفته.

وعقب تغريدة "القحطاني" التي لقيت انتشارًا واسعًا بين المدونين، تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة قائلاً: "ابشر يا ولدي"، ثم أعلن الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر" عن تكفل تركي آل الشيخ برواتب مدربي اللاعب وتهيئة صالة لتدريبه، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهري له.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:05 AM

"ابشر يا ولدي".. هكذا تفاعل تركي آل الشيخ مع تغريدة ناشئ التايكوندو

تكفل برواتب مدربيه وتهيئة صالة تدريب وتخصيص راتب شهري له

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ياسر نجدي - الرياض
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تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ مع تغريدة لاعب الكاراتيه والتايكوندو الناشئ "حسين القحطاني" الذي ناشده بدعمه، بتكفله برواتب مدربيه، وتهيئة صالة تدريب للاعب، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهري له.

وكان اللاعب الناشئ قد ناشد "آل الشيخ" بتغريدة كتب فيها: معالي المستشار تركي آل الشيخ معك ابنك حسين القحطاني بطل المملكة للكاراتيه ثلاث مرات، وكذلك اتحدى نفسي لأحقق بطولات في التايكوندو واللعبتين فقيرتين ماديًا، وأتمنى دعمك لي لأصل.

وأشار البطل الصغير، ولاعب النادي الأهلي للكاراتيه في تغريدته إلى أنه يحتاج إلى تدريب مكثف خاص للاستعداد لبطولة العالم في البحرين بعد شهور قليلة، ويتحمل والده تكلفته.

وعقب تغريدة "القحطاني" التي لقيت انتشارًا واسعًا بين المدونين، تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة قائلاً: "ابشر يا ولدي"، ثم أعلن الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر" عن تكفل تركي آل الشيخ برواتب مدربي اللاعب وتهيئة صالة لتدريبه، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهري له.

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