الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس
أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع.
وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى.
الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-11
أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع.
وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:01 PM
الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس
أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع.
وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى.