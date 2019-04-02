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"الربيعة" يرعى فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية تجاه المريض.. غدًا

بشراكة نادي الإعلاميين السعوديين وتنظيم مستشفى الملك فهد

تنطلق غدًا الأربعاء في جدة فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية تجاه المريض برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وتستمر لمدة يومين، بتنظيم من مستشفى الملك فهد بجدة، وبشراكة مع نادي الإعلاميين السعوديين.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى إلى جمع القطاعين الحكومي بالخاص، وكذلك بالمجتمع المدني، سواء الفرق التطوعية أو الجمعيات الخيرية؛ إذ يسعى لإيجاد توصيات لحث القطاعات كافة على بذل الجهود لما يلبي احتياجات المرضى وذويهم، ويحقق المشاركة الاجتماعية في القضايا الصحية الوطنية.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور عبدالرحمن بخش عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على جانب مهم من العمل التطوعي الموجَّه إلى المريض. مبينًا أن المسؤولية المجتمعية كثيرًا ما يرتبط مفهومها بالعامل المادي من دعم الأسر المنتجة أو الفقراء، ويكاد يكون المريض بعيدًا عن هذا الجانب.

وقال الدكتور "بخش": إن الملتقى يتطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية، منها إبراز الجانب الروحي في تعزيز العلاج، وكذلك سيكون الطب النفسي وأثره من ضمن محاور الملتقى.

ولأن إبراز التجارب الناجحة من أهم أهداف الملتقى سيكون هناك محور عن المسؤولية المجتمعية في وزارة الصحة، وسيقوم الملتقى بتقديم جمعية الرحمة كنموذج ناجح في مجال الجمعيات الخيرية؛ إذوُقِّعت مذكرة شراكة بين مستشفى الملك فهد العامونادي الإعلاميين السعوديين، يكون بموجبها النادي الشريك الإعلامي الرئيسي للملتقى.

وحول دور الإعلام الحديث أكد دكتور بخش أن هناك محاور خاصة عن دور التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في مشاركة المريض أوجاعه ومطالبه، مع تقديم عدد من التجارب الرائدة في هذا المجال.

وأوضح أن الملتقى سينفِّذ ورش عمل، يقودها الشباب المهتمون في العمل التطوعي باعتباره قيمة إنسانية نبيلة، ولا يمكن لأي مسؤولية مجتمعية النجاح دون العمل التطوعي الذي يعزز ثقافة التعايش والتلاحم الوطني لتحقيق رؤية السعودية2030 م.

من جانبه، أكد الأمين العام لنادي الإعلاميين السعوديين أحمد آل عثمان أن توقيع اتفاقية الشراكة مع مستشفى الملك فهد ما هي إلا نواة لأعمالمجتمعية، وشراكات قادمة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل دور التطوع، وأهميته في المجتمع، الذي يأتي انسجامًا مع رؤية السعودية2030م.

مبينًا أن النادي سيقدم من خلال هذه الشراكة الدعم الإعلامي المطلوب لتحقيق أهداف وطموحات هذا الملتقى الأول.. مثمنًا ومقدرًا الدور الكبير لوزارة الصحة ومستشفى الملك فهد في العمل على تحقيق أهداف الرؤية والمسؤولية المجتمعية تجاه المرضى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الربيعة" يرعى فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية تجاه المريض.. غدًا
سبق

تنطلق غدًا الأربعاء في جدة فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية تجاه المريض برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وتستمر لمدة يومين، بتنظيم من مستشفى الملك فهد بجدة، وبشراكة مع نادي الإعلاميين السعوديين.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى إلى جمع القطاعين الحكومي بالخاص، وكذلك بالمجتمع المدني، سواء الفرق التطوعية أو الجمعيات الخيرية؛ إذ يسعى لإيجاد توصيات لحث القطاعات كافة على بذل الجهود لما يلبي احتياجات المرضى وذويهم، ويحقق المشاركة الاجتماعية في القضايا الصحية الوطنية.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور عبدالرحمن بخش عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على جانب مهم من العمل التطوعي الموجَّه إلى المريض. مبينًا أن المسؤولية المجتمعية كثيرًا ما يرتبط مفهومها بالعامل المادي من دعم الأسر المنتجة أو الفقراء، ويكاد يكون المريض بعيدًا عن هذا الجانب.

وقال الدكتور "بخش": إن الملتقى يتطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية، منها إبراز الجانب الروحي في تعزيز العلاج، وكذلك سيكون الطب النفسي وأثره من ضمن محاور الملتقى.

ولأن إبراز التجارب الناجحة من أهم أهداف الملتقى سيكون هناك محور عن المسؤولية المجتمعية في وزارة الصحة، وسيقوم الملتقى بتقديم جمعية الرحمة كنموذج ناجح في مجال الجمعيات الخيرية؛ إذوُقِّعت مذكرة شراكة بين مستشفى الملك فهد العامونادي الإعلاميين السعوديين، يكون بموجبها النادي الشريك الإعلامي الرئيسي للملتقى.

وحول دور الإعلام الحديث أكد دكتور بخش أن هناك محاور خاصة عن دور التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في مشاركة المريض أوجاعه ومطالبه، مع تقديم عدد من التجارب الرائدة في هذا المجال.

وأوضح أن الملتقى سينفِّذ ورش عمل، يقودها الشباب المهتمون في العمل التطوعي باعتباره قيمة إنسانية نبيلة، ولا يمكن لأي مسؤولية مجتمعية النجاح دون العمل التطوعي الذي يعزز ثقافة التعايش والتلاحم الوطني لتحقيق رؤية السعودية2030 م.

من جانبه، أكد الأمين العام لنادي الإعلاميين السعوديين أحمد آل عثمان أن توقيع اتفاقية الشراكة مع مستشفى الملك فهد ما هي إلا نواة لأعمالمجتمعية، وشراكات قادمة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل دور التطوع، وأهميته في المجتمع، الذي يأتي انسجامًا مع رؤية السعودية2030م.

مبينًا أن النادي سيقدم من خلال هذه الشراكة الدعم الإعلامي المطلوب لتحقيق أهداف وطموحات هذا الملتقى الأول.. مثمنًا ومقدرًا الدور الكبير لوزارة الصحة ومستشفى الملك فهد في العمل على تحقيق أهداف الرؤية والمسؤولية المجتمعية تجاه المرضى.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
08:42 PM

"الربيعة" يرعى فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية تجاه المريض.. غدًا

بشراكة نادي الإعلاميين السعوديين وتنظيم مستشفى الملك فهد

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عبدالله الراجحي - جدة
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تنطلق غدًا الأربعاء في جدة فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية تجاه المريض برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وتستمر لمدة يومين، بتنظيم من مستشفى الملك فهد بجدة، وبشراكة مع نادي الإعلاميين السعوديين.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى إلى جمع القطاعين الحكومي بالخاص، وكذلك بالمجتمع المدني، سواء الفرق التطوعية أو الجمعيات الخيرية؛ إذ يسعى لإيجاد توصيات لحث القطاعات كافة على بذل الجهود لما يلبي احتياجات المرضى وذويهم، ويحقق المشاركة الاجتماعية في القضايا الصحية الوطنية.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور عبدالرحمن بخش عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على جانب مهم من العمل التطوعي الموجَّه إلى المريض. مبينًا أن المسؤولية المجتمعية كثيرًا ما يرتبط مفهومها بالعامل المادي من دعم الأسر المنتجة أو الفقراء، ويكاد يكون المريض بعيدًا عن هذا الجانب.

وقال الدكتور "بخش": إن الملتقى يتطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية، منها إبراز الجانب الروحي في تعزيز العلاج، وكذلك سيكون الطب النفسي وأثره من ضمن محاور الملتقى.

ولأن إبراز التجارب الناجحة من أهم أهداف الملتقى سيكون هناك محور عن المسؤولية المجتمعية في وزارة الصحة، وسيقوم الملتقى بتقديم جمعية الرحمة كنموذج ناجح في مجال الجمعيات الخيرية؛ إذوُقِّعت مذكرة شراكة بين مستشفى الملك فهد العامونادي الإعلاميين السعوديين، يكون بموجبها النادي الشريك الإعلامي الرئيسي للملتقى.

وحول دور الإعلام الحديث أكد دكتور بخش أن هناك محاور خاصة عن دور التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في مشاركة المريض أوجاعه ومطالبه، مع تقديم عدد من التجارب الرائدة في هذا المجال.

وأوضح أن الملتقى سينفِّذ ورش عمل، يقودها الشباب المهتمون في العمل التطوعي باعتباره قيمة إنسانية نبيلة، ولا يمكن لأي مسؤولية مجتمعية النجاح دون العمل التطوعي الذي يعزز ثقافة التعايش والتلاحم الوطني لتحقيق رؤية السعودية2030 م.

من جانبه، أكد الأمين العام لنادي الإعلاميين السعوديين أحمد آل عثمان أن توقيع اتفاقية الشراكة مع مستشفى الملك فهد ما هي إلا نواة لأعمالمجتمعية، وشراكات قادمة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل دور التطوع، وأهميته في المجتمع، الذي يأتي انسجامًا مع رؤية السعودية2030م.

مبينًا أن النادي سيقدم من خلال هذه الشراكة الدعم الإعلامي المطلوب لتحقيق أهداف وطموحات هذا الملتقى الأول.. مثمنًا ومقدرًا الدور الكبير لوزارة الصحة ومستشفى الملك فهد في العمل على تحقيق أهداف الرؤية والمسؤولية المجتمعية تجاه المرضى.

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