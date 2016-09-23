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التدريب التقني والمهني بالباحة يطلق أكثر من 16 فعالية احتفالاً باليوم الوطني الـ 91

تتضمن عدداً من الدورات والبرامج المجانية بالتعاون مع الشركاء في منشآت التدريب الأهلي

تحتفي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التابعة لها بمنطقة الباحة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بتنفيذ أكثر من 16 فعالية ومبادرة، وذلك في عدد من المواقع المختلفة في مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني؛ أن تلك الفعاليات والبرامج التي ستفذ بهذه المناسبة الغالية تتضمن إقامة احتفال لمنسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية، والصيانة التطوعية لمنازل الأسر المحتاجة، وإقامة مسابقات ثقافية وطنية وتقنية متنوعة ونشر عدد من المواد الإعلامية احتفالاً بهذه المناسبة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حزمة من الأنشطة لفرق الجوالة والكشافة.

وبين أن الفعاليات تتضمن تنفيذ عدد من الدورات والبرامج المجانية بالتعاون مع الشركاء في منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، إلى جانب عمل لوحات بالشوارع والميادين ومداخل المنشآت التدريبية.

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التدريب التقني والمهني بالباحة يطلق أكثر من 16 فعالية احتفالاً باليوم الوطني الـ 91
سبق

تحتفي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التابعة لها بمنطقة الباحة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بتنفيذ أكثر من 16 فعالية ومبادرة، وذلك في عدد من المواقع المختلفة في مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني؛ أن تلك الفعاليات والبرامج التي ستفذ بهذه المناسبة الغالية تتضمن إقامة احتفال لمنسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية، والصيانة التطوعية لمنازل الأسر المحتاجة، وإقامة مسابقات ثقافية وطنية وتقنية متنوعة ونشر عدد من المواد الإعلامية احتفالاً بهذه المناسبة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حزمة من الأنشطة لفرق الجوالة والكشافة.

وبين أن الفعاليات تتضمن تنفيذ عدد من الدورات والبرامج المجانية بالتعاون مع الشركاء في منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، إلى جانب عمل لوحات بالشوارع والميادين ومداخل المنشآت التدريبية.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
01:05 PM

التدريب التقني والمهني بالباحة يطلق أكثر من 16 فعالية احتفالاً باليوم الوطني الـ 91

تتضمن عدداً من الدورات والبرامج المجانية بالتعاون مع الشركاء في منشآت التدريب الأهلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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تحتفي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التابعة لها بمنطقة الباحة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بتنفيذ أكثر من 16 فعالية ومبادرة، وذلك في عدد من المواقع المختلفة في مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني؛ أن تلك الفعاليات والبرامج التي ستفذ بهذه المناسبة الغالية تتضمن إقامة احتفال لمنسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية، والصيانة التطوعية لمنازل الأسر المحتاجة، وإقامة مسابقات ثقافية وطنية وتقنية متنوعة ونشر عدد من المواد الإعلامية احتفالاً بهذه المناسبة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حزمة من الأنشطة لفرق الجوالة والكشافة.

وبين أن الفعاليات تتضمن تنفيذ عدد من الدورات والبرامج المجانية بالتعاون مع الشركاء في منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، إلى جانب عمل لوحات بالشوارع والميادين ومداخل المنشآت التدريبية.

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