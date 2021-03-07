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شاهد والدة الشهيد "الذيابي": أتشرف بفعله وعيالي كلهم يفدون الدولة بأعمارهم

بعد 31 عامًا تلقينا نبأ وفاته وعبر برنامج الراصد بـ"الإخبارية"

استضاف برنامج الراصد بقناة الإخبارية السعودية الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي مساء اليوم شقيق الشهيد مطلق الذيابي, للحديث حول شقيقه الشهيد الضابط السعودي "مطلق" الذي تم العثور على رفاته، بعد انقطاع أخباره خلال غزو الكويت قبل أكثر من ثلاثين عامًا.

وقال شقيقه خلال اللقاء عن الشهيد إنه كان بارًا بوالديه، حيث ذكر أن آخر محادثة له هاتفيًا بعد احتلال الغاشم على الكويت وانقطع بعد ذلك أخباره وكان ذلك في 11 من المحرم عام 1411هـ إلى قبل 25 يومًا من الآن, وأشار إلى أنهم تلقوا اتصالاً هاتفيًا من السفارة الكويتية وبلغوهم بوجود رفات الشهيد -رحمه الله-.

بينما قالت والدة الشهيد مطلق "مواضي العتيبي" عبر تسجيل صوتي عن فعل ابنها الضابط : أتشرف بفعل "مطلق" وعيالي كلهم يفدون الدولة كلهم بأعمارهم والشكر لله والحمد لله وعسى الله يتقبله من الشهداء.

وكانت جموع من المصلين وأقارب شهداء حرب الخليج، ‏أدت بحضور السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر الصباح، عصر يوم أمس السبت الصلاة على الشهيد مطلق بن سنان الذيابي، و٨ شهداء كويتيين.

وتمت مراسم دفن رفات الشهداء بعد أن تم التعرف عليهم عن طريق الحمض النووي، وبعد أكثر من ٣٠ عامًا من اختفائهم، بعد أن قتلهم النظام العراقي السابق أثناء غزو الكويت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد والدة الشهيد "الذيابي": أتشرف بفعله وعيالي كلهم يفدون الدولة بأعمارهم
سبق

استضاف برنامج الراصد بقناة الإخبارية السعودية الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي مساء اليوم شقيق الشهيد مطلق الذيابي, للحديث حول شقيقه الشهيد الضابط السعودي "مطلق" الذي تم العثور على رفاته، بعد انقطاع أخباره خلال غزو الكويت قبل أكثر من ثلاثين عامًا.

وقال شقيقه خلال اللقاء عن الشهيد إنه كان بارًا بوالديه، حيث ذكر أن آخر محادثة له هاتفيًا بعد احتلال الغاشم على الكويت وانقطع بعد ذلك أخباره وكان ذلك في 11 من المحرم عام 1411هـ إلى قبل 25 يومًا من الآن, وأشار إلى أنهم تلقوا اتصالاً هاتفيًا من السفارة الكويتية وبلغوهم بوجود رفات الشهيد -رحمه الله-.

بينما قالت والدة الشهيد مطلق "مواضي العتيبي" عبر تسجيل صوتي عن فعل ابنها الضابط : أتشرف بفعل "مطلق" وعيالي كلهم يفدون الدولة كلهم بأعمارهم والشكر لله والحمد لله وعسى الله يتقبله من الشهداء.

وكانت جموع من المصلين وأقارب شهداء حرب الخليج، ‏أدت بحضور السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر الصباح، عصر يوم أمس السبت الصلاة على الشهيد مطلق بن سنان الذيابي، و٨ شهداء كويتيين.

وتمت مراسم دفن رفات الشهداء بعد أن تم التعرف عليهم عن طريق الحمض النووي، وبعد أكثر من ٣٠ عامًا من اختفائهم، بعد أن قتلهم النظام العراقي السابق أثناء غزو الكويت.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:41 PM

شاهد والدة الشهيد "الذيابي": أتشرف بفعله وعيالي كلهم يفدون الدولة بأعمارهم

بعد 31 عامًا تلقينا نبأ وفاته وعبر برنامج الراصد بـ"الإخبارية"

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عبدالله العنزي - الرياض
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استضاف برنامج الراصد بقناة الإخبارية السعودية الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي مساء اليوم شقيق الشهيد مطلق الذيابي, للحديث حول شقيقه الشهيد الضابط السعودي "مطلق" الذي تم العثور على رفاته، بعد انقطاع أخباره خلال غزو الكويت قبل أكثر من ثلاثين عامًا.

وقال شقيقه خلال اللقاء عن الشهيد إنه كان بارًا بوالديه، حيث ذكر أن آخر محادثة له هاتفيًا بعد احتلال الغاشم على الكويت وانقطع بعد ذلك أخباره وكان ذلك في 11 من المحرم عام 1411هـ إلى قبل 25 يومًا من الآن, وأشار إلى أنهم تلقوا اتصالاً هاتفيًا من السفارة الكويتية وبلغوهم بوجود رفات الشهيد -رحمه الله-.

بينما قالت والدة الشهيد مطلق "مواضي العتيبي" عبر تسجيل صوتي عن فعل ابنها الضابط : أتشرف بفعل "مطلق" وعيالي كلهم يفدون الدولة كلهم بأعمارهم والشكر لله والحمد لله وعسى الله يتقبله من الشهداء.

وكانت جموع من المصلين وأقارب شهداء حرب الخليج، ‏أدت بحضور السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر الصباح، عصر يوم أمس السبت الصلاة على الشهيد مطلق بن سنان الذيابي، و٨ شهداء كويتيين.

وتمت مراسم دفن رفات الشهداء بعد أن تم التعرف عليهم عن طريق الحمض النووي، وبعد أكثر من ٣٠ عامًا من اختفائهم، بعد أن قتلهم النظام العراقي السابق أثناء غزو الكويت.

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