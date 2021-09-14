النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشاريع "سكني" تكسر أسعار حي النرجس شمال الرياض

أسهمت المشاريع السكنية التي طرحها برنامج سكني في العاصمة الرياض في هبوط حاد للأسعار، إذ سجل متوسط سعر متر البناء ضمن مشاريع "سكني" نحو3 آلاف ريال، فيما تجاوزت أسعار المشاريع السكنية في السوق المجاورة لمشاريع "سكني" ضعف هذا الرقم بأكثر من 7500 ريال.
وبلغ متوسط أسعار مشاريع "سكني " شمال الرياض ضمن ضاحية الجوان نحو 700 ألف ريال للوحدة، فيما تجاوز متوسط الأسعار ضمن حي النرجس القريب من الضاحية 1.2 مليون ريال، بحسب المواقع العقارية.
وكان برنامج "سكني" قد أعلن عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشاريع مدينة الرياض تحت الإنشاء إلى أكثر من 93% في بعض المشاريع، فيما وصلت نسب الإنجاز في بعض المشاريع إلى 100%، وقد بدأ تسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قبل المطورين العقاريين للمشاريع، بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشاريع "سكني" تكسر أسعار حي النرجس شمال الرياض
سبق

أسهمت المشاريع السكنية التي طرحها برنامج سكني في العاصمة الرياض في هبوط حاد للأسعار، إذ سجل متوسط سعر متر البناء ضمن مشاريع "سكني" نحو3 آلاف ريال، فيما تجاوزت أسعار المشاريع السكنية في السوق المجاورة لمشاريع "سكني" ضعف هذا الرقم بأكثر من 7500 ريال.
وبلغ متوسط أسعار مشاريع "سكني " شمال الرياض ضمن ضاحية الجوان نحو 700 ألف ريال للوحدة، فيما تجاوز متوسط الأسعار ضمن حي النرجس القريب من الضاحية 1.2 مليون ريال، بحسب المواقع العقارية.
وكان برنامج "سكني" قد أعلن عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشاريع مدينة الرياض تحت الإنشاء إلى أكثر من 93% في بعض المشاريع، فيما وصلت نسب الإنجاز في بعض المشاريع إلى 100%، وقد بدأ تسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قبل المطورين العقاريين للمشاريع، بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
07:39 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
07:21 AM

مشاريع "سكني" تكسر أسعار حي النرجس شمال الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
39,060

أسهمت المشاريع السكنية التي طرحها برنامج سكني في العاصمة الرياض في هبوط حاد للأسعار، إذ سجل متوسط سعر متر البناء ضمن مشاريع "سكني" نحو3 آلاف ريال، فيما تجاوزت أسعار المشاريع السكنية في السوق المجاورة لمشاريع "سكني" ضعف هذا الرقم بأكثر من 7500 ريال.
وبلغ متوسط أسعار مشاريع "سكني " شمال الرياض ضمن ضاحية الجوان نحو 700 ألف ريال للوحدة، فيما تجاوز متوسط الأسعار ضمن حي النرجس القريب من الضاحية 1.2 مليون ريال، بحسب المواقع العقارية.
وكان برنامج "سكني" قد أعلن عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشاريع مدينة الرياض تحت الإنشاء إلى أكثر من 93% في بعض المشاريع، فيما وصلت نسب الإنجاز في بعض المشاريع إلى 100%، وقد بدأ تسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قبل المطورين العقاريين للمشاريع، بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة