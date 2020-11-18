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لجنة المسابقات تحدد.. 25 يناير ختام الدور الأول من الدوري السعودي

تعديلات في أيام بعض الجولات

قالت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن يوم الـ25 من يناير المقبل موعد لنهاية منافسات الدور الأول من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما حددت اللجنة مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الجولة الـ7 وحتى الجولة الـ15.

وقامت لجنة المسابقات بتعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظلّ وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس الملك الذي يجمع فريقي الهلال والنصر، وأجلت مواجهتيهما أمام الفتح وأبها إلى يوم الـ3 من ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقرراً لها أن تقام يوم الـ28 من الشهر الجاري.

وبينت لجنة المسابقات في الرابطة أنها اجتمعت مع نظيرتها في اتحاد القدم وممثلي الهلال والنصر والشباب والاتحاد من أجل أخذ مرئياتهم حول مواعيد المباريات بحكم ارتباط فريقي الهلال والنصر بنهائي كأس الملك، ومشاركة الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات تحدد.. 25 يناير ختام الدور الأول من الدوري السعودي
سبق

قالت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن يوم الـ25 من يناير المقبل موعد لنهاية منافسات الدور الأول من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما حددت اللجنة مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الجولة الـ7 وحتى الجولة الـ15.

وقامت لجنة المسابقات بتعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظلّ وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس الملك الذي يجمع فريقي الهلال والنصر، وأجلت مواجهتيهما أمام الفتح وأبها إلى يوم الـ3 من ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقرراً لها أن تقام يوم الـ28 من الشهر الجاري.

وبينت لجنة المسابقات في الرابطة أنها اجتمعت مع نظيرتها في اتحاد القدم وممثلي الهلال والنصر والشباب والاتحاد من أجل أخذ مرئياتهم حول مواعيد المباريات بحكم ارتباط فريقي الهلال والنصر بنهائي كأس الملك، ومشاركة الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
05:49 PM

لجنة المسابقات تحدد.. 25 يناير ختام الدور الأول من الدوري السعودي

تعديلات في أيام بعض الجولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن يوم الـ25 من يناير المقبل موعد لنهاية منافسات الدور الأول من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما حددت اللجنة مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الجولة الـ7 وحتى الجولة الـ15.

وقامت لجنة المسابقات بتعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظلّ وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس الملك الذي يجمع فريقي الهلال والنصر، وأجلت مواجهتيهما أمام الفتح وأبها إلى يوم الـ3 من ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقرراً لها أن تقام يوم الـ28 من الشهر الجاري.

وبينت لجنة المسابقات في الرابطة أنها اجتمعت مع نظيرتها في اتحاد القدم وممثلي الهلال والنصر والشباب والاتحاد من أجل أخذ مرئياتهم حول مواعيد المباريات بحكم ارتباط فريقي الهلال والنصر بنهائي كأس الملك، ومشاركة الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

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