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إغلاق المجمعات التجارية و"المولات" المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد

علمت "سبق" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد إغلاق المجمعات التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق المجمعات التجارية و"المولات" المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة
سبق

علمت "سبق" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:23 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:57 PM

إغلاق المجمعات التجارية و"المولات" المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
56
55,793

علمت "سبق" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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