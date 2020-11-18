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"مسك الخيرية" تطلق "صنّاع المستقبل" لتأهيل الشباب وتدريبهم في المجال الرقمي

بالشراكة مع وزارة التعليم ومعهد الإدارة العامة وصندوق تنمية الموارد البشرية

كشفت مؤسسة «مسك الخيرية» اليوم الستار عن مبادرة صنّاع المستقبل، التي تهدف إلى إعداد 100 ألف مشارك لمواكبة عالمنا المتغيّر في مستقبل العمل، في مسعى نحو سد الفجوة بين المهارات الحالية وطموح الوطن في المجال الرقمي وتستهدف المبادرة الشباب السعودي من الجنسين، الذين تحملهم تطلعاتهم لفهم المستقبل والاستعداد له، حيث سيساعد البرنامج في تمكين الشباب والشابات من التقدم وبناء البيئة التكنولوجية في المملكة استعدادًا لوظائف ومهارات الغد.

وتتضمن المبادرة التي ترعاها وتشرف على تنفيذها المؤسسة أربعة مجالات مستقبلية؛ الذكاء الاصطناعي للأعمال، أساسيات إدارة المنتجات، مقدمة لتحليل الأعمال، وأساسيات التسويق الرقمي. ولفتح الباب لعدد أكبر من المشاركين فقد أُتيح البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وصمم بطريقة لا تتطلب الانضمام للبرنامج للمعرفة المسبقة بهذه المجالات.

وينطوي البرنامج على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى 100 ألف مشارك بغرض بناء اللبنات الأساسية للمهارات الأربع بالإضافة إلى رفع الوعي بمستقبل العمل. ويتاح للمشارك في هذه المرحلة مدة ستة أسابيع يكمل خلالها 20 ساعة تدريبية. تنتهي بحصول المشارك على شهادة صنّاع المستقبل.

وتنطلق بعدها المرحلة الثانية لتطوير مهارات المتدربين العملية عند إكمال برنامج صناع المستقبل، حيث سيتم اختيار 3000 خريج لمنحة دراسية كاملة لإكمال شهادة Nanodegree في أحد مجالات المستقبل المذكورة.

ويمكن للراغبين الانضمام للبرنامج، وتقديم طلبات التسجيل عبر الرابط التالي: (www.miskchallenge.com)، حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ ٦ مايو ٢٠٢١

.

وتأتي هذه المبادرة بالشراكة بين «مسك الخيرية» ووزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، سعيًا لتهيئة الشباب للتكيّف مع التغيرات المتسارعة في التحول الرقمي والتقنيات ذات الأثر على مستقبل العمل في كل القطاعات.

ويعد برنامج «صنّاع المستقبل» واحدًا من مبادرات «مسك الخيرية» لتسليح الطلاب والطالبات بالمعرفة والتدريب اللازمين لمواكبة المستقبل، وإكسابهم أحدث المعارف والمهارات التي تصبو بهم ليكونوا شركاءَ فاعلين في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك الخيرية" تطلق "صنّاع المستقبل" لتأهيل الشباب وتدريبهم في المجال الرقمي
سبق

كشفت مؤسسة «مسك الخيرية» اليوم الستار عن مبادرة صنّاع المستقبل، التي تهدف إلى إعداد 100 ألف مشارك لمواكبة عالمنا المتغيّر في مستقبل العمل، في مسعى نحو سد الفجوة بين المهارات الحالية وطموح الوطن في المجال الرقمي وتستهدف المبادرة الشباب السعودي من الجنسين، الذين تحملهم تطلعاتهم لفهم المستقبل والاستعداد له، حيث سيساعد البرنامج في تمكين الشباب والشابات من التقدم وبناء البيئة التكنولوجية في المملكة استعدادًا لوظائف ومهارات الغد.

وتتضمن المبادرة التي ترعاها وتشرف على تنفيذها المؤسسة أربعة مجالات مستقبلية؛ الذكاء الاصطناعي للأعمال، أساسيات إدارة المنتجات، مقدمة لتحليل الأعمال، وأساسيات التسويق الرقمي. ولفتح الباب لعدد أكبر من المشاركين فقد أُتيح البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وصمم بطريقة لا تتطلب الانضمام للبرنامج للمعرفة المسبقة بهذه المجالات.

وينطوي البرنامج على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى 100 ألف مشارك بغرض بناء اللبنات الأساسية للمهارات الأربع بالإضافة إلى رفع الوعي بمستقبل العمل. ويتاح للمشارك في هذه المرحلة مدة ستة أسابيع يكمل خلالها 20 ساعة تدريبية. تنتهي بحصول المشارك على شهادة صنّاع المستقبل.

وتنطلق بعدها المرحلة الثانية لتطوير مهارات المتدربين العملية عند إكمال برنامج صناع المستقبل، حيث سيتم اختيار 3000 خريج لمنحة دراسية كاملة لإكمال شهادة Nanodegree في أحد مجالات المستقبل المذكورة.

ويمكن للراغبين الانضمام للبرنامج، وتقديم طلبات التسجيل عبر الرابط التالي: (www.miskchallenge.com)، حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ ٦ مايو ٢٠٢١

.

وتأتي هذه المبادرة بالشراكة بين «مسك الخيرية» ووزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، سعيًا لتهيئة الشباب للتكيّف مع التغيرات المتسارعة في التحول الرقمي والتقنيات ذات الأثر على مستقبل العمل في كل القطاعات.

ويعد برنامج «صنّاع المستقبل» واحدًا من مبادرات «مسك الخيرية» لتسليح الطلاب والطالبات بالمعرفة والتدريب اللازمين لمواكبة المستقبل، وإكسابهم أحدث المعارف والمهارات التي تصبو بهم ليكونوا شركاءَ فاعلين في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:59 PM

"مسك الخيرية" تطلق "صنّاع المستقبل" لتأهيل الشباب وتدريبهم في المجال الرقمي

بالشراكة مع وزارة التعليم ومعهد الإدارة العامة وصندوق تنمية الموارد البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت مؤسسة «مسك الخيرية» اليوم الستار عن مبادرة صنّاع المستقبل، التي تهدف إلى إعداد 100 ألف مشارك لمواكبة عالمنا المتغيّر في مستقبل العمل، في مسعى نحو سد الفجوة بين المهارات الحالية وطموح الوطن في المجال الرقمي وتستهدف المبادرة الشباب السعودي من الجنسين، الذين تحملهم تطلعاتهم لفهم المستقبل والاستعداد له، حيث سيساعد البرنامج في تمكين الشباب والشابات من التقدم وبناء البيئة التكنولوجية في المملكة استعدادًا لوظائف ومهارات الغد.

وتتضمن المبادرة التي ترعاها وتشرف على تنفيذها المؤسسة أربعة مجالات مستقبلية؛ الذكاء الاصطناعي للأعمال، أساسيات إدارة المنتجات، مقدمة لتحليل الأعمال، وأساسيات التسويق الرقمي. ولفتح الباب لعدد أكبر من المشاركين فقد أُتيح البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وصمم بطريقة لا تتطلب الانضمام للبرنامج للمعرفة المسبقة بهذه المجالات.

وينطوي البرنامج على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى 100 ألف مشارك بغرض بناء اللبنات الأساسية للمهارات الأربع بالإضافة إلى رفع الوعي بمستقبل العمل. ويتاح للمشارك في هذه المرحلة مدة ستة أسابيع يكمل خلالها 20 ساعة تدريبية. تنتهي بحصول المشارك على شهادة صنّاع المستقبل.

وتنطلق بعدها المرحلة الثانية لتطوير مهارات المتدربين العملية عند إكمال برنامج صناع المستقبل، حيث سيتم اختيار 3000 خريج لمنحة دراسية كاملة لإكمال شهادة Nanodegree في أحد مجالات المستقبل المذكورة.

ويمكن للراغبين الانضمام للبرنامج، وتقديم طلبات التسجيل عبر الرابط التالي: (www.miskchallenge.com)، حيث يستمر التسجيل حتى تاريخ ٦ مايو ٢٠٢١

.

وتأتي هذه المبادرة بالشراكة بين «مسك الخيرية» ووزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، سعيًا لتهيئة الشباب للتكيّف مع التغيرات المتسارعة في التحول الرقمي والتقنيات ذات الأثر على مستقبل العمل في كل القطاعات.

ويعد برنامج «صنّاع المستقبل» واحدًا من مبادرات «مسك الخيرية» لتسليح الطلاب والطالبات بالمعرفة والتدريب اللازمين لمواكبة المستقبل، وإكسابهم أحدث المعارف والمهارات التي تصبو بهم ليكونوا شركاءَ فاعلين في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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