النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبًا استرجاعيًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق بعد مواجهة التعاون يوم أمس.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمرين الجري حول الملعب وتمديد العضلات للمجموعة التي خاضت مواجهة التعاون، فيما أدت بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، فيما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق إجازة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف التدريبات مساء الثلاثاء تحضيرًا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم.

وشهد المران مشاركة الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي في تدريبات اليوم بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي.

الاتفاق النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبًا استرجاعيًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق بعد مواجهة التعاون يوم أمس.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمرين الجري حول الملعب وتمديد العضلات للمجموعة التي خاضت مواجهة التعاون، فيما أدت بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، فيما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق إجازة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف التدريبات مساء الثلاثاء تحضيرًا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم.

وشهد المران مشاركة الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي في تدريبات اليوم بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:58 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:10 PM

﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
526

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبًا استرجاعيًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق بعد مواجهة التعاون يوم أمس.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمرين الجري حول الملعب وتمديد العضلات للمجموعة التي خاضت مواجهة التعاون، فيما أدت بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، فيما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق إجازة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف التدريبات مساء الثلاثاء تحضيرًا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم.

وشهد المران مشاركة الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي في تدريبات اليوم بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,537
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,819
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,355
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة