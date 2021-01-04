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الأمن العام: ضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي

منهم 24 مواطناً و10 من 5 جنسيات مختلفة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك ونجران) خلال الأسبوع الماضي (34) من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (24) مواطناً و(2) من الجنسية السورية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و(3) من الجنسية اليمنية، و(1) من الجنسية الأفغانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على (34) شاحنة، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الجهات الأمنية الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام: ضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك ونجران) خلال الأسبوع الماضي (34) من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (24) مواطناً و(2) من الجنسية السورية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و(3) من الجنسية اليمنية، و(1) من الجنسية الأفغانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على (34) شاحنة، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
04:42 PM

الأمن العام: ضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي

منهم 24 مواطناً و10 من 5 جنسيات مختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,204

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك ونجران) خلال الأسبوع الماضي (34) من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (24) مواطناً و(2) من الجنسية السورية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و(3) من الجنسية اليمنية، و(1) من الجنسية الأفغانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على (34) شاحنة، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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