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"خيرية رفاق" بحائل تدعم المستفيدين منها بـ3 ملايين و370 ألف ريال خلال شعبان ورمضان

وزَّعت 4.928 سلة رمضانية وساعدت 275 أسرة بسداد الإيجار وشراء أجهزة كهربائية

نفَّذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" العديد من البرامج التي تستهدف المستفيدين منها خلال شهر شعبان الماضي، وشهر رمضان الجاري. وبلغ الدعم الإجمالي 3 ملايين و370 ألفًا و745 ريالاً لأكثر من 4 آلاف مستفيد من الأيتام واليتيمات والأرامل.

وفي التفاصيل، قامت الجمعية بتوزيع عدد 4.928 سلة رمضانية متنوعة من الاحتياجات الأساسية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. فيما بلغ عدد الحالات الطارئة 275 حالة، تم مساعدتهم في سداد إيجار، أو شراء أجهزة كهربائية، أو صيانة وترميم منازلهم.

فيما بلغت القيمة الإجمالية للكفالة الشهرية التي صُرفت للمستفيدين 2.020.100 ريال.

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"خيرية رفاق" بحائل تدعم المستفيدين منها بـ3 ملايين و370 ألف ريال خلال شعبان ورمضان
سبق

نفَّذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" العديد من البرامج التي تستهدف المستفيدين منها خلال شهر شعبان الماضي، وشهر رمضان الجاري. وبلغ الدعم الإجمالي 3 ملايين و370 ألفًا و745 ريالاً لأكثر من 4 آلاف مستفيد من الأيتام واليتيمات والأرامل.

وفي التفاصيل، قامت الجمعية بتوزيع عدد 4.928 سلة رمضانية متنوعة من الاحتياجات الأساسية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. فيما بلغ عدد الحالات الطارئة 275 حالة، تم مساعدتهم في سداد إيجار، أو شراء أجهزة كهربائية، أو صيانة وترميم منازلهم.

فيما بلغت القيمة الإجمالية للكفالة الشهرية التي صُرفت للمستفيدين 2.020.100 ريال.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:41 AM

"خيرية رفاق" بحائل تدعم المستفيدين منها بـ3 ملايين و370 ألف ريال خلال شعبان ورمضان

وزَّعت 4.928 سلة رمضانية وساعدت 275 أسرة بسداد الإيجار وشراء أجهزة كهربائية

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منصور الشلاقي - حائل
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نفَّذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" العديد من البرامج التي تستهدف المستفيدين منها خلال شهر شعبان الماضي، وشهر رمضان الجاري. وبلغ الدعم الإجمالي 3 ملايين و370 ألفًا و745 ريالاً لأكثر من 4 آلاف مستفيد من الأيتام واليتيمات والأرامل.

وفي التفاصيل، قامت الجمعية بتوزيع عدد 4.928 سلة رمضانية متنوعة من الاحتياجات الأساسية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. فيما بلغ عدد الحالات الطارئة 275 حالة، تم مساعدتهم في سداد إيجار، أو شراء أجهزة كهربائية، أو صيانة وترميم منازلهم.

فيما بلغت القيمة الإجمالية للكفالة الشهرية التي صُرفت للمستفيدين 2.020.100 ريال.

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