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الحقيل: الموافقة على "الصندوق العقاري" الجديد يضمن تمكين الأُسر من تملُّك المسكن

أكد أن دعم القيادة انعكس إيجابًا على أعمال القطاع بما يواكب النقلة النوعية للمملكة

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، في تصريح له أن الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي تجسيدًا للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاعَي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأُسر السعودية من تملُّك المسكن. مشيرًا إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجابًا على أعمال القطاع وخططه التطويرية، بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها السعودية في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء.

وأوضح أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري، بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات، والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة. مشيرًا إلى أن النظام سيشكل دعمًا قويًّا لركائز التنمية، ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.

وأضاف: "نظام الصندوق العقاري الجديد المكوَّن من 18 مادة سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 23)، وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ. ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي ممكِّنًا رئيسيًّا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية، كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق السعودية".

وبهذه المناسبة رفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله –؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحقيل: الموافقة على "الصندوق العقاري" الجديد يضمن تمكين الأُسر من تملُّك المسكن
سبق

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، في تصريح له أن الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي تجسيدًا للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاعَي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأُسر السعودية من تملُّك المسكن. مشيرًا إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجابًا على أعمال القطاع وخططه التطويرية، بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها السعودية في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء.

وأوضح أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري، بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات، والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة. مشيرًا إلى أن النظام سيشكل دعمًا قويًّا لركائز التنمية، ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.

وأضاف: "نظام الصندوق العقاري الجديد المكوَّن من 18 مادة سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 23)، وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ. ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي ممكِّنًا رئيسيًّا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية، كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق السعودية".

وبهذه المناسبة رفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله –؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:07 AM

الحقيل: الموافقة على "الصندوق العقاري" الجديد يضمن تمكين الأُسر من تملُّك المسكن

أكد أن دعم القيادة انعكس إيجابًا على أعمال القطاع بما يواكب النقلة النوعية للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، في تصريح له أن الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد تأتي تجسيدًا للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاعَي الإسكان والتمويل العقاري، بما يضمن استدامة العملية التمويلية، وتمكين الأُسر السعودية من تملُّك المسكن. مشيرًا إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجابًا على أعمال القطاع وخططه التطويرية، بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها السعودية في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء.

وأوضح أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري، بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات، والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة. مشيرًا إلى أن النظام سيشكل دعمًا قويًّا لركائز التنمية، ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.

وأضاف: "نظام الصندوق العقاري الجديد المكوَّن من 18 مادة سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 23)، وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ. ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي ممكِّنًا رئيسيًّا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية، كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق السعودية".

وبهذه المناسبة رفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله –؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.

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