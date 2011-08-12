النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعوة للتأمل فيما فعلته السعودية.. فيديو لرمي الجمرات قبل 81 عامًا

كشف حجم التغيير وكيف كانت المشقة مقارنة بالتسهيلات الكبرى حاليًا

وثَّق مقطع فيديو قديم، يعود تاريخه إلى عام 1938، رمي الجمرات، وكشف حجم التغيير، وكيف كانت المشقة مقارنة بالتسهيلات الكبرى حاليًا.

وتفصيلاً، نشرت دارة الملك عبدالعزيز ‏فيديو لمشعر الجمرات، وقالت في تعليق حوله: "إنه (رمي الجمرات) يبدو في هذا الفيديو التوثيقي القصير بين البيوت المكية، ويؤدي إليه شارع ضيق غير معبَّد، ومغبر".

وتابعت في تغريدتها: "سبحان الله العظيم الذي أنعم على بلادنا؛ فأصبح رميها بواسطة (٦) طوابق، مع تطور الفكر الإداري الإسلامي".. مختتمة بدعوتها للتأمل في المقطع.

https://twitter.com/darahfoundation/status/1160922325132435456?s=21

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دعوة للتأمل فيما فعلته السعودية.. فيديو لرمي الجمرات قبل 81 عامًا
سبق

وثَّق مقطع فيديو قديم، يعود تاريخه إلى عام 1938، رمي الجمرات، وكشف حجم التغيير، وكيف كانت المشقة مقارنة بالتسهيلات الكبرى حاليًا.

وتفصيلاً، نشرت دارة الملك عبدالعزيز ‏فيديو لمشعر الجمرات، وقالت في تعليق حوله: "إنه (رمي الجمرات) يبدو في هذا الفيديو التوثيقي القصير بين البيوت المكية، ويؤدي إليه شارع ضيق غير معبَّد، ومغبر".

وتابعت في تغريدتها: "سبحان الله العظيم الذي أنعم على بلادنا؛ فأصبح رميها بواسطة (٦) طوابق، مع تطور الفكر الإداري الإسلامي".. مختتمة بدعوتها للتأمل في المقطع.

https://twitter.com/darahfoundation/status/1160922325132435456?s=21

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:00 PM

دعوة للتأمل فيما فعلته السعودية.. فيديو لرمي الجمرات قبل 81 عامًا

كشف حجم التغيير وكيف كانت المشقة مقارنة بالتسهيلات الكبرى حاليًا

A A A
محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
936

وثَّق مقطع فيديو قديم، يعود تاريخه إلى عام 1938، رمي الجمرات، وكشف حجم التغيير، وكيف كانت المشقة مقارنة بالتسهيلات الكبرى حاليًا.

وتفصيلاً، نشرت دارة الملك عبدالعزيز ‏فيديو لمشعر الجمرات، وقالت في تعليق حوله: "إنه (رمي الجمرات) يبدو في هذا الفيديو التوثيقي القصير بين البيوت المكية، ويؤدي إليه شارع ضيق غير معبَّد، ومغبر".

وتابعت في تغريدتها: "سبحان الله العظيم الذي أنعم على بلادنا؛ فأصبح رميها بواسطة (٦) طوابق، مع تطور الفكر الإداري الإسلامي".. مختتمة بدعوتها للتأمل في المقطع.

https://twitter.com/darahfoundation/status/1160922325132435456?s=21

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,751
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,712
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,690
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,795

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة