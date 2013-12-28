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وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"

تم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الشقيقين

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "عن بعد"، بسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.
وهنأ السفير المنصوري وزير الرياضة، بحصول الرياض على شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمملكة باستضافة هذا الحدث الكبير.

وتم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الرياضة والشباب، بين البلدين الشقيقين.

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"
سبق

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "عن بعد"، بسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.
وهنأ السفير المنصوري وزير الرياضة، بحصول الرياض على شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمملكة باستضافة هذا الحدث الكبير.

وتم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الرياضة والشباب، بين البلدين الشقيقين.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:16 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
09:22 PM

وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"

تم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الشقيقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "عن بعد"، بسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.
وهنأ السفير المنصوري وزير الرياضة، بحصول الرياض على شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمملكة باستضافة هذا الحدث الكبير.

وتم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الرياضة والشباب، بين البلدين الشقيقين.

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