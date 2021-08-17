أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتضمن الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين
تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتضمن الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرينوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-17
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
03:39 PM
"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين
تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتضمن الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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