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"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين

تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتضمن الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتضمن الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
03:39 PM

"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين

تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
165

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتضمن الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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