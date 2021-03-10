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الموت يغيِّب محمد ذاكر أقدم نجار سعودي بـ"تاريخية جدة"

كان من رواد "مركاز العمدة".. ويُعتبر أحد أعلام المنطقة

غيَّب الموت اليوم محمد ذاكر، أقدم نجار في المنطقة التاريخية بجدة، وكان لديه أقدم ورشة نجارة يعمل بها بالمنطقة، وكان يسكن بـ"التاريخية" قبل أن يترك منزله المجاور لمسجد "أبو عنبة".

وكان "ذاكر" من رواد "مركاز العمدة"؛ إذ كان يذهب إلى ورشته صباحًا، وفي العصر يأتي للمركاز كونه أحد أعلام المنطقة التاريخية بوصفه مُعلِّمًا محترفًا في النجارة.

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الموت يغيِّب محمد ذاكر أقدم نجار سعودي بـ"تاريخية جدة"
سبق

غيَّب الموت اليوم محمد ذاكر، أقدم نجار في المنطقة التاريخية بجدة، وكان لديه أقدم ورشة نجارة يعمل بها بالمنطقة، وكان يسكن بـ"التاريخية" قبل أن يترك منزله المجاور لمسجد "أبو عنبة".

وكان "ذاكر" من رواد "مركاز العمدة"؛ إذ كان يذهب إلى ورشته صباحًا، وفي العصر يأتي للمركاز كونه أحد أعلام المنطقة التاريخية بوصفه مُعلِّمًا محترفًا في النجارة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:39 PM

الموت يغيِّب محمد ذاكر أقدم نجار سعودي بـ"تاريخية جدة"

كان من رواد "مركاز العمدة".. ويُعتبر أحد أعلام المنطقة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
5,736

غيَّب الموت اليوم محمد ذاكر، أقدم نجار في المنطقة التاريخية بجدة، وكان لديه أقدم ورشة نجارة يعمل بها بالمنطقة، وكان يسكن بـ"التاريخية" قبل أن يترك منزله المجاور لمسجد "أبو عنبة".

وكان "ذاكر" من رواد "مركاز العمدة"؛ إذ كان يذهب إلى ورشته صباحًا، وفي العصر يأتي للمركاز كونه أحد أعلام المنطقة التاريخية بوصفه مُعلِّمًا محترفًا في النجارة.

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