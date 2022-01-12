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أبشروا وبشّروا ..الحصيني: حالة مطرية واسعة خلال 5 أيام قادمة تبدأ غداً

قال: من خفيفة لغزيرة وحبات برد تمتد الى الكويت وقطر والإمارات والبحرين

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ بدء حالة مطرية واسعة غداً تشمل أغلبية مناطق المملكة .

وقال عبر حسابه في تويتر: أبشروا وبشّروا حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ واسعة من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجنوب حائل؛ تمتد إلى الكويت وقطر والإمارات والبحرين.

وأضاف: من خفيفة لغزيرة وحبات برد خلال "5" أيام قادمة من الخميس 1443/6/10هـ يسبقها دفء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبشروا وبشّروا ..الحصيني: حالة مطرية واسعة خلال 5 أيام قادمة تبدأ غداً
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ بدء حالة مطرية واسعة غداً تشمل أغلبية مناطق المملكة .

وقال عبر حسابه في تويتر: أبشروا وبشّروا حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ واسعة من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجنوب حائل؛ تمتد إلى الكويت وقطر والإمارات والبحرين.

وأضاف: من خفيفة لغزيرة وحبات برد خلال "5" أيام قادمة من الخميس 1443/6/10هـ يسبقها دفء.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:29 AM

أبشروا وبشّروا ..الحصيني: حالة مطرية واسعة خلال 5 أيام قادمة تبدأ غداً

قال: من خفيفة لغزيرة وحبات برد تمتد الى الكويت وقطر والإمارات والبحرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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55,089

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ بدء حالة مطرية واسعة غداً تشمل أغلبية مناطق المملكة .

وقال عبر حسابه في تويتر: أبشروا وبشّروا حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ واسعة من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجنوب حائل؛ تمتد إلى الكويت وقطر والإمارات والبحرين.

وأضاف: من خفيفة لغزيرة وحبات برد خلال "5" أيام قادمة من الخميس 1443/6/10هـ يسبقها دفء.

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