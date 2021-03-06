تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ونظيره ضمك الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة الـ8:35 مساء. الأهلي يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة لغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، من أبرزهم مدافع الفريق معتز هوساوي، وفيتسا، وحسين المقهوي، لكن الفريق عازم على خطف نقاط ضيفه لتقليص الفارق بينه وبين ثلاثي المقدمة (الشباب، الهلال والاتحاد). وفي المقابل يأمل ضمك بتضميد جراحه، والظفر بنقاط اللقاء التي تساعده في الابتعاد عن دائرة الخطر "مؤقتًا"، على أن تلعب نتائج بقية الفرق في الجولات المقبلة لصالحه.

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه أحمد سرور سبق 2021-03-06 تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ونظيره ضمك الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة الـ8:35 مساء.



الأهلي يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة لغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، من أبرزهم مدافع الفريق معتز هوساوي، وفيتسا، وحسين المقهوي، لكن الفريق عازم على خطف نقاط ضيفه لتقليص الفارق بينه وبين ثلاثي المقدمة (الشباب، الهلال والاتحاد).



وفي المقابل يأمل ضمك بتضميد جراحه، والظفر بنقاط اللقاء التي تساعده في الابتعاد عن دائرة الخطر "مؤقتًا"، على أن تلعب نتائج بقية الفرق في الجولات المقبلة لصالحه.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 12:39 AM

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه في ختام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





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تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ونظيره ضمك الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة الـ8:35 مساء.



الأهلي يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة لغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، من أبرزهم مدافع الفريق معتز هوساوي، وفيتسا، وحسين المقهوي، لكن الفريق عازم على خطف نقاط ضيفه لتقليص الفارق بينه وبين ثلاثي المقدمة (الشباب، الهلال والاتحاد).



وفي المقابل يأمل ضمك بتضميد جراحه، والظفر بنقاط اللقاء التي تساعده في الابتعاد عن دائرة الخطر "مؤقتًا"، على أن تلعب نتائج بقية الفرق في الجولات المقبلة لصالحه.