النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. مع تشديد الرقابة والجولات

"الداخلية" تعلن رفع تعليق تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي وعودة المراكز الرياضية

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

في ختام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ونظيره ضمك الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة الـ8:35 مساء.

الأهلي يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة لغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، من أبرزهم مدافع الفريق معتز هوساوي، وفيتسا، وحسين المقهوي، لكن الفريق عازم على خطف نقاط ضيفه لتقليص الفارق بينه وبين ثلاثي المقدمة (الشباب، الهلال والاتحاد).

وفي المقابل يأمل ضمك بتضميد جراحه، والظفر بنقاط اللقاء التي تساعده في الابتعاد عن دائرة الخطر "مؤقتًا"، على أن تلعب نتائج بقية الفرق في الجولات المقبلة لصالحه.

الأهلي ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه
سبق

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ونظيره ضمك الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة الـ8:35 مساء.

الأهلي يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة لغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، من أبرزهم مدافع الفريق معتز هوساوي، وفيتسا، وحسين المقهوي، لكن الفريق عازم على خطف نقاط ضيفه لتقليص الفارق بينه وبين ثلاثي المقدمة (الشباب، الهلال والاتحاد).

وفي المقابل يأمل ضمك بتضميد جراحه، والظفر بنقاط اللقاء التي تساعده في الابتعاد عن دائرة الخطر "مؤقتًا"، على أن تلعب نتائج بقية الفرق في الجولات المقبلة لصالحه.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
12:39 AM

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

في ختام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
961

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ونظيره ضمك الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة الـ8:35 مساء.

الأهلي يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة لغياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، من أبرزهم مدافع الفريق معتز هوساوي، وفيتسا، وحسين المقهوي، لكن الفريق عازم على خطف نقاط ضيفه لتقليص الفارق بينه وبين ثلاثي المقدمة (الشباب، الهلال والاتحاد).

وفي المقابل يأمل ضمك بتضميد جراحه، والظفر بنقاط اللقاء التي تساعده في الابتعاد عن دائرة الخطر "مؤقتًا"، على أن تلعب نتائج بقية الفرق في الجولات المقبلة لصالحه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,570
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,044

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة