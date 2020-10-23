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منذ بدء الجائحة.. هنا حصاد وفيات وإصابات "كورونا" في الطائف

وفاة واحدة جديدة وإصابتان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

بلغت أعداد الوفيات بالطائف جراء فيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، 219 وفاة، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا وقد سجلت "الطائف"، حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 10.981 إصابة؛ في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس من بين المصابين 10.640 حالة تَعافٍ، بعد أن سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أن الحالات النشطة للمصابين بالفيروس والمسجلة بالطائف، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغت 122 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منذ بدء الجائحة.. هنا حصاد وفيات وإصابات "كورونا" في الطائف
سبق

بلغت أعداد الوفيات بالطائف جراء فيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، 219 وفاة، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا وقد سجلت "الطائف"، حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 10.981 إصابة؛ في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس من بين المصابين 10.640 حالة تَعافٍ، بعد أن سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أن الحالات النشطة للمصابين بالفيروس والمسجلة بالطائف، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغت 122 حالة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
06:41 PM

منذ بدء الجائحة.. هنا حصاد وفيات وإصابات "كورونا" في الطائف

وفاة واحدة جديدة وإصابتان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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فهد العتيبي - الطائف
2
2,255

بلغت أعداد الوفيات بالطائف جراء فيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، 219 وفاة، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا وقد سجلت "الطائف"، حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 10.981 إصابة؛ في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس من بين المصابين 10.640 حالة تَعافٍ، بعد أن سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أن الحالات النشطة للمصابين بالفيروس والمسجلة بالطائف، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغت 122 حالة.

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