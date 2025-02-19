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بقرار وزير التعليم.. إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض بسبب استضافة مخالفين فكرياً

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بناءً على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، قراراً بإعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل.

يشار إلى أن هذا القرار جاء على خلفية ما حصل من تجاوزات يوم الأحد ٢٢/ ٦/ ١٤٤١هـ بكلية الشريعة، بعدما تمت استضافة بعض ممن عليهم مخالفات فكرية.

وزير التعليم إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار وزير التعليم.. إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض بسبب استضافة مخالفين فكرياً
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بناءً على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، قراراً بإعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل.

يشار إلى أن هذا القرار جاء على خلفية ما حصل من تجاوزات يوم الأحد ٢٢/ ٦/ ١٤٤١هـ بكلية الشريعة، بعدما تمت استضافة بعض ممن عليهم مخالفات فكرية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
05:07 PM

بقرار وزير التعليم.. إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض بسبب استضافة مخالفين فكرياً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
42
75,925

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بناءً على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، قراراً بإعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل.

يشار إلى أن هذا القرار جاء على خلفية ما حصل من تجاوزات يوم الأحد ٢٢/ ٦/ ١٤٤١هـ بكلية الشريعة، بعدما تمت استضافة بعض ممن عليهم مخالفات فكرية.

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